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В Минэнерго заявили, что Венгрия мешает поставлять украинскую электроэнергию в Европу

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Елена Зеркаль рассказала, почему Венгрия занижает объем украинского экспорта электричества
Елена Зеркаль рассказала, почему Венгрия занижает объем украинского экспорта электричества
Фото: pixabay.com

Венгрия тормозит расширение экспорта украинской электроэнергии в Европу, чтобы шантажировать Европейский Союз. Об этом 20 сентября заявила советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль в Facebook.

"Мы оказались среди инструментов, которые использует Орбан в своей игре против европейских институций за десятки миллиардов евро остающихся замороженными поступлений, учитывая как нарушение принципов верховенства права, так и подозрения в коррупции. Кроме традиционных проблем с введением санкций против Кремля, Венгрия создает нам и ЕС еще дополнительные де-факто, тормозя расширение экспорта украинской электроэнергии в Европу", — написала она.

По словам Зеркаль, Будапешт не покупает электроэнергию в Украине из политических соображений, несмотря на исторические коммерческие отношения в этой сфере. При этом представитель венгерского оператора возглавляет рабочую группу по рыночным вопросам и отчитывается о влиянии увеличения украинского экспорта на рынок в континентальной Европе.

"Сегодня именно день рассмотрения отчетов и принятия очередного решения по увеличению объемов украинского экспорта, но, несмотря на текущий дефицит на европейском рынке, венгры под надуманным предлогом сделали его минимальным и подвесили в воздухе дальнейшее расширение", – отметила она.

По мнению Зеркаль, таким образом Венгрия собирается шантажировать ЕС, который думает приостановить выделение этой стране €7,5 млрд из фондов ЕС.

 

Контекст:

Европейская комиссия 18 сентября выступила с предложением приостановить выделение средств Венгрии из-за ситуации с демократическими правами в этой стране и возможностью нецелевого использования денег.

16 марта Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E.

В Министерстве энергетики в июне прогнозировали, что Украина заработает до €1,5 млрд на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года. 

Теги: энергетика, Венгрия, экспорт, Министерство энергетики, электроэнергия, Елена Зеркаль
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