В Минэнерго заявили, что Венгрия мешает поставлять украинскую электроэнергию в Европу

"Мы оказались среди инструментов, которые использует Орбан в своей игре против европейских институций за десятки миллиардов евро остающихся замороженными поступлений, учитывая как нарушение принципов верховенства права, так и подозрения в коррупции. Кроме традиционных проблем с введением санкций против Кремля, Венгрия создает нам и ЕС еще дополнительные де-факто, тормозя расширение экспорта украинской электроэнергии в Европу", — написала она.

По словам Зеркаль, Будапешт не покупает электроэнергию в Украине из политических соображений, несмотря на исторические коммерческие отношения в этой сфере. При этом представитель венгерского оператора возглавляет рабочую группу по рыночным вопросам и отчитывается о влиянии увеличения украинского экспорта на рынок в континентальной Европе.

"Сегодня именно день рассмотрения отчетов и принятия очередного решения по увеличению объемов украинского экспорта, но, несмотря на текущий дефицит на европейском рынке, венгры под надуманным предлогом сделали его минимальным и подвесили в воздухе дальнейшее расширение", – отметила она.

По мнению Зеркаль, таким образом Венгрия собирается шантажировать ЕС, который думает приостановить выделение этой стране €7,5 млрд из фондов ЕС.