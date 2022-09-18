Экс-глава МИД Румынии заявил, что Украина должна отдать территории четырем странам. Посольство Украины ответило

"Я утверждаю это со всей ответственностью: Украина в неестественных границах. Она должна отдать свои территории: Закарпатье – Венгрии, Галичину – Польше, Буковину – Румынии, а Донбасс и Крым – России. Это все территории других государств, не Украины", – сказал Магда, "позиционирующий себя как историка".

17 сентября свой комментарий по поводу заявлений Марги опубликовало в Fаcebook посольство Украины в Румынии.

"Сожалеем, что бывший министр Андрей Марга европейского и демократического государства выступает с заявлениями, которые подвергают сомнению базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ. Обеспечение полного уважения этих принципов – основа безопасности и стабильности на континенте", – говорится в посте.

Такие заявления украинские дипломаты считают "неприемлемыми при любых обстоятельствах".

"Они являются особо вопиющим отклонением в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы", – заявили в посольстве.