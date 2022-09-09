Земснаряд военного флота Румынии подорвался на мине в Черном море

Об этом, ссылаясь на сообщение министерства обороны страны, написало агентство Reuters.

Экипаж судна из 75 человек не пострадал.

Как пишет СМИ, команду судна предупредили о мине, дрейфующей примерно в 25 морских милях от Констанцы. Земснаряд пытался обезвредить мину, но из-за сильного ветра и волн не успел сделать это и натолкнулся на нее.

О степени повреждений судна не сообщается.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину. В марте стало известно, что РФ заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

26 марта в Босфорском проливе, который используют для транзита судов в Черное море и из него, обнаружили плавучую мину. Турция провела консультации на тему мин с российскими и украинскими властями. 28 марта в Черном море – у границы с Болгарией – обнаружили еще одну мину. В МИД Украины заявили, что эти мины по состоянию на начало 2022 года не состояли на учете в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Кроме того, якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью в Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получат ранения и гибнут гражданские (известно о нескольких жертвах в Одесской и Николаевской областях), дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные.