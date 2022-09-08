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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Одессой нашли и уничтожили дрейфующую мину – ВМС ВСУ

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В Одесском районе обезвредили очередную дрейфующую мину оккупантов
В Одесском районе обезвредили очередную дрейфующую мину оккупантов
Скриншот: ВМС ЗС України / Fаcebook

Украинские военные 8 августа уничтожили в акватории Одесской области дрейфующую морскую мину, сообщает в Telegram пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

Отмечается, что противокорабельная мина была обнаружена украинскими силами обороны. Специальным подразделением ВМС ВС Украины боеприпас был успешно обезврежен.

Днем 8 сентября об обнаружении дрейфующей мины сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его информации, вражескую мину сорвало с якоря во время шторма и прибило к побережью в Одесском районе.

Контекст:

Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью в Одесской области. Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, об этом неоднократно сообщали в Одесской ОВА. В конце июня – начале июля в регионе на минах подорвались и погибли два человека, еще один получил контузию.

28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин". После этого в Одессе на арендованных пляжах установили сетки, заграждающие путь к морю, но отдыхающие нарушали запреты. 5 июля в обладминистрации объявили о решении закрыть пляжи по всей области.

15 июля в ОВА сообщили о гибели мужчины, который подорвался на мине в море.

Теги: мины
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