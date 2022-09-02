В Житомирской области на мине подорвался автомобиль лесной охраны, погиб егерь – управление лесохотхозяйства

Еще одного пострадавшего отвезли в больницу Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook (архив)

"Война продолжает уносить жизни работников леса. Снова трагедия в Народицком спецлесхозе. На мине подорвался автомобиль лесной охраны предприятия. В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте", – говорится в сообщении.

В лесохотхозяйстве отметили, что лесничий того же лесничества получил ранения и был доставлен в больницу.

"У погибшего осталось трое несовершеннолетних детей", – подчеркнули в ведомстве.