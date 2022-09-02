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В Житомирской области на мине подорвался автомобиль лесной охраны, погиб егерь – управление лесохотхозяйства

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Еще одного пострадавшего отвезли в больницу
Еще одного пострадавшего отвезли в больницу
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook (архив)

В Житомирской области в результате взрыва мины погиб егерь, проинформировало 2 сентября в Fаcebook Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

"Война продолжает уносить жизни работников леса. Снова трагедия в Народицком спецлесхозе. На мине подорвался автомобиль лесной охраны предприятия. В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте", – говорится в сообщении.

В лесохотхозяйстве отметили, что лесничий того же лесничества получил ранения и был доставлен в больницу.

"У погибшего осталось трое несовершеннолетних детей", – подчеркнули в ведомстве.

https://www.facebook.com/ztlis/posts/pfbid034B8mrgDFVJtpC3PcT14BiyJ1Sc3Jvg5ubxxdDidqTmBoNRrQ6p98HWf7nfK9rPBml

Контекст:

Часть Житомирской области была оккупирована российскими войсками после открытого вторжения 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были деоккупированы, но там периодически происходят подрывы на оставленных оккупантами минах.

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине были обезврежены 181,5 тыс. взрывоопасных предметов и 846 кг взрывоопасного вещества. Обследована территория площадью 68,5 тыс. гектаров, сообщали в ГСЧС 17 августа.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, война, больница, Житомирская область, мины, автомобиль, ранение, лес, лесное хозяйство, охрана
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