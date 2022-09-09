Из Украины депортировали двух граждан РФ и Румынии, они могли угрожать нацбезопасности – СБУ

По данным СБУ, одного из задержанных вербовали российские спецслужбы, второй организовал канал незаконной переправки иностранцев в Украину Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Для обеспечения национальной безопасности и недопущения распространения российской пропаганды сотрудники СБУ во Львовской области инициировали решения о депортации двух иностранцев", – говорится в сообщении.

Один из них, 47-летний ранее судимый гражданин РФ, находился на территории Украины без разрешительных документов.

"Мужчина пытался попасть в подразделения ВСУ, но во время контрразведывательных мероприятий оперативники установили, что в его отношении применялись вербовочные меры со стороны российских спецслужб для потенциального проведения разведывательно-подрывной деятельности", – рассказали в СБУ.

Также принято решение о депортации гражданина Румынии. Он тоже находился в Украине без надлежащих разрешительных документов и, по данным следствия, причастен к организации канала незаконной переправки иностранцев в Украину.

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