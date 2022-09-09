СБУ задержала агентов РФ, которые хотели запустить медиацентр на юге Украины

"Киберспециалисты СБУ нейтрализовали российскую агентуру, которая занималась подготовкой к запуску мобильного центра информационных диверсий на юге Украины", – сказал он.

Дехтяренко отметил, что главной задачей медиацентра было распространение на территории региона прокремлевской пропаганды через Telegram-каналы, приложения онлайн-телевидения и радиовещания.

"Эти ресурсы должны были использоваться для оправдания агрессии РФ и распространения дезинформации о ситуации на фронте. Установлено, что враждебный проект должен был действовать под видом так называемого медиацентра "Таврия" и охватывать аудиторию Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей и временно оккупированного Крыма", – подчеркнул спикер СБУ.

По его словам, в дальнейшем враг планировал расширить деструктивный контент и на Кировоградскую область.

"По данным следствия, к организации информационно-подрывной деятельности причастны двое жителей Киева, которые попали в поле зрения спецслужб РФ благодаря публичной поддержке агрессии против Украины. Один из вражеских агентов в начале вторжения передавал своему российскому куратору информацию о дислокации сил обороны в Киеве", – уточнил спикер СБУ.

Затем, как рассказал Дехтяренко, злоумышленник получил новое задание – разработать план создания прокремлевского медиацентра, к преступной деятельности он привлек своего сообщника, тот в свою очередь сформулировал концепцию и алгоритм реализации проекта "Таврия".

По словам спикера украинской спецслужбы, один из агентов РФ уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности и госизмене, обвинительный акт в отношении него направлен в суд.

"Другой агент уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности. Решается вопрос избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавил Дехтяренко.