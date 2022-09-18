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Еврокомиссия предложила приостановить выделение Венгрии €7,5 млрд

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Комиссия предложила приостановить до 65% выплат Венгрии
Комиссия предложила приостановить до 65% выплат Венгрии 
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия выступила с предложением приостановить выделение Венгрии €7,5 млрд из фондов ЕС из-за ситуации с демократическими правами в этой стране и возможностью нецелевого использования денег. Об этом говорится на сайте ЕК.

Предложение было направлено в Совет ЕС. Там подчеркивают, что такие меры будут способствовать сохранению бюджетных средств в условиях, когда Венгрия не отвечает принципам верховенства права.

"Сегодняшнее решение является четкой демонстрацией решимости Комиссии защитить бюджет ЕС и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для достижения этой важной цели", – заявил комиссар Йоханнес Хан, отвечающий за бюджет и администрацию.

Отмечается, что этот шаг основан на диалоге между Комиссией и венгерскими властями в последние месяцы, в результате которого Венгрия предложила ряд корректирующих мер для решения проблем, выявленных Комиссией.

ЕК изучила предложенные меры и пришла к выводу, что они могли бы решить имеющиеся проблемы, если бы были правильно детализированы в соответствующих законах и правилах и применялись соответствующим образом.

В связи с этим Комиссия предложила приостановить до 65% выплат Венгрии по трем основным программам из фонда “сбалансированного развития” ЕС. Агентство Reuters уточняет, что речь о сумме в €7,5 млрд.

Теперь предложение Еврокомиссии должно одобрить "квалифицированное большинство" в Совете ЕС (как минимум 55% голосов).

Контекст:

Еврокомиссия решила сократить объем средств для Венгрии после победы в четвертый раз партии премьер-министра Виктора Орбана на выборах. В его адрес и адрес правящей партии "Фидес" регулярно звучат обвинения в ограничении демократических институтов, свободы слова и направлении налогов граждан на обогащение своих родных.

В частности, власти Венгрии последние годы активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. Весной 2020 года парламент страны принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол, писала The Guardian. В декабре 2020 года парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина, а в июне 2021-го в стране приняли закон о запрете "гей-пропаганды" в школах.

Как отмечает Reuters, в ЕС также недовольны поведением Орбана, который поддерживает тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным и "угрожает лишить ЕС единства, необходимого для введения и сохранения санкций против России за ведение войны против Украины".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Еврокомиссия, Венгрия, Йоханнес Хан, Европейский союз, Европа, финансы
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