Еврокомиссия предложила приостановить выделение Венгрии €7,5 млрд

Предложение было направлено в Совет ЕС. Там подчеркивают, что такие меры будут способствовать сохранению бюджетных средств в условиях, когда Венгрия не отвечает принципам верховенства права.

"Сегодняшнее решение является четкой демонстрацией решимости Комиссии защитить бюджет ЕС и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для достижения этой важной цели", – заявил комиссар Йоханнес Хан, отвечающий за бюджет и администрацию.

Отмечается, что этот шаг основан на диалоге между Комиссией и венгерскими властями в последние месяцы, в результате которого Венгрия предложила ряд корректирующих мер для решения проблем, выявленных Комиссией.

ЕК изучила предложенные меры и пришла к выводу, что они могли бы решить имеющиеся проблемы, если бы были правильно детализированы в соответствующих законах и правилах и применялись соответствующим образом.

В связи с этим Комиссия предложила приостановить до 65% выплат Венгрии по трем основным программам из фонда “сбалансированного развития” ЕС. Агентство Reuters уточняет, что речь о сумме в €7,5 млрд.

Теперь предложение Еврокомиссии должно одобрить "квалифицированное большинство" в Совете ЕС (как минимум 55% голосов).