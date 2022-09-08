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"Если вы едете на дохлой лошади, слезьте с нее". Орбан заявил, что санкции против России неэффективны

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Орбан считает, если не изменить санкционную политику против России, ЕС окажется в сложной ситуации
Орбан считает, если не изменить санкционную политику против России, ЕС окажется в сложной ситуации
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что санкции Европейского союза против России нужно пересмотреть. Об этом он заявил 8 сентября во время выступления в инновационном центре, сообщило венгерское издание index.hu.

Орбан сказал, что сейчас в Европейском союзе проблема с энергоресурсами и нужно искать альтернативные пути поставок энергоносителей, так как страны отказываются от доступных поставок из-за "политических мотивов". По словам Орбана, из-за "проблемы" войны России против Украины в Европе не хватает ресурсов, бизнес "в опасности", а заводы останавливаются. 

Он отметил: когда началась война, в Брюсселе говорили, что санкции остановят войну, но спустя "полгода она все еще продолжается", а ограничения не "смогли поставить Россию на колени". После премьер заявил: "Если вы обнаружите, что едете на дохлой лошади, слезайте с нее". По его словам, Европа "терпит" войну, потому ничего другого сделать не может. В то же время он считает, что если не будет изменений в санкционной политике, Европа окажется в сложной ситуации.

Орбан заявил, что Венгрия не может отказаться от своих стратегических целей из-за "краткосрочных проблем", и добавил, что в стране "не будет дефицита энергии, будет газ и достаточно электричества". 

7 сентября президент Венгрии Каталин Новак заявила, что хочет, чтобы страна добилась энергетического суверенитета и была менее зависима от российских энергоресурсов. В то же время министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России.

Венгрия примерно на 85% зависит от импорта российского газа и на 65%  сырой нефти из России. Кроме того, она импортирует меньшую часть необходимой ей электроэнергии, поэтому ее уязвимость в случае энергетического кризиса в Европе, по мнению аналитиков, высока, сообщало Reuters.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".

23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.

Теги: газ, санкции, Венгрия, Виктор Орбан, электроэнергия, вторжение, Европа, российская агрессия, война России против Украины, Петер Сийярто, премьер-министр, Каталин Новак
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