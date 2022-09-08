"Если вы едете на дохлой лошади, слезьте с нее". Орбан заявил, что санкции против России неэффективны

Орбан сказал, что сейчас в Европейском союзе проблема с энергоресурсами и нужно искать альтернативные пути поставок энергоносителей, так как страны отказываются от доступных поставок из-за "политических мотивов". По словам Орбана, из-за "проблемы" войны России против Украины в Европе не хватает ресурсов, бизнес "в опасности", а заводы останавливаются.

Он отметил: когда началась война, в Брюсселе говорили, что санкции остановят войну, но спустя "полгода она все еще продолжается", а ограничения не "смогли поставить Россию на колени". После премьер заявил: "Если вы обнаружите, что едете на дохлой лошади, слезайте с нее". По его словам, Европа "терпит" войну, потому ничего другого сделать не может. В то же время он считает, что если не будет изменений в санкционной политике, Европа окажется в сложной ситуации.

Орбан заявил, что Венгрия не может отказаться от своих стратегических целей из-за "краткосрочных проблем", и добавил, что в стране "не будет дефицита энергии, будет газ и достаточно электричества".

7 сентября президент Венгрии Каталин Новак заявила, что хочет, чтобы страна добилась энергетического суверенитета и была менее зависима от российских энергоресурсов. В то же время министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России.

Венгрия примерно на 85% зависит от импорта российского газа и на 65% – сырой нефти из России. Кроме того, она импортирует меньшую часть необходимой ей электроэнергии, поэтому ее уязвимость в случае энергетического кризиса в Европе, по мнению аналитиков, высока, сообщало Reuters.