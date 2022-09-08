Венгрия хочет снизить свою энергетическую зависимость от России – президент страны

Президент Венгрии заявила, что хочет, чтобы ее страна меньше зависела от российских энергоресурсов Фото: EPA

Говоря об энергетической зависимости Венгрии, Новак подчеркнула, что положение ее страны усугубляет отсутствие морской границы.

Несмотря на это, она заявила, что Венгрия хочет уменьшить зависимость от российских источников энергии и будет поддерживать любую инициативу, которая увеличивает возможности диверсификации энергетики.

Но в то же время Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России, сообщил 31 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Россия будет прокачивать газа на 5,8 млн м³ больше, чем планировалось.

По долгосрочному соглашению с Россией, подписанному в прошлом году, до начала войны в Украине, Венгрия получает 3,5 млрд м³ газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 млрд м³ по трубопроводу из Австрии. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет.