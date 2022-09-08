Венгрия хочет снизить свою энергетическую зависимость от России – президент страны

Говоря об энергетической зависимости Венгрии, Новак подчеркнула, что положение ее страны усугубляет отсутствие морской границы.
Несмотря на это, она заявила, что Венгрия хочет уменьшить зависимость от российских источников энергии и будет поддерживать любую инициативу, которая увеличивает возможности диверсификации энергетики.
Но в то же время Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России, сообщил 31 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Россия будет прокачивать газа на 5,8 млн м³ больше, чем планировалось.
По долгосрочному соглашению с Россией, подписанному в прошлом году, до начала войны в Украине, Венгрия получает 3,5 млрд м³ газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 млрд м³ по трубопроводу из Австрии. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".
23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.