Европарламент: Венгрию нельзя считать "полноправной демократией", в стране – "гибридный режим автократии"

Как говорится в сообщении, парламент осуждает "преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства" по подрыву европейских ценностей. Депутаты парламента считают, что в Венгрии образовался "гибридный режим избирательной автократии" – конституционной системы, при которой выборы происходят, но отсутствует уважение к демократическим нормам и стандартам.
Как отметили в пресс-службе, своим решением депутаты отмечают, что ситуация в Венгрии по соблюдению ценностей союза еще более усугубилась с 2018 года, когда Европарламент поднимал похожий вопрос.
"Выводы доклада ясны и бесповоротны: Венгрия не является демократией. Для парламента как никогда важно было занять такую позицию, учитывая тревожные темпы отступления от верховенства закона в Венгрии", – заявила докладчик парламента по ситуации в Венгрии Гвендолин Дельбос-Корфилд.
Депутаты Европарламента подчеркивают, нормы права ЕС "не требуют единогласия среди государств-членов для выявления явного риска серьезного нарушения ценностей ЕС, а также для выдачи конкретных рекомендаций и сроков". Поэтому депутаты Европарламента призывают Европейскую комиссию "в полной мере" использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты влияния на страну, в частности регулирование бюджетных условий.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".
23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.
8 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил что санкции Европейского союза против России нужно пересмотреть. Он отметил: когда началась война, в Брюсселе говорили, что санкции остановят войну, но спустя "полгода она все еще продолжается", а ограничения не "смогли поставить Россию на колени". После премьер заявил: "Если вы обнаружите, что едете на дохлой лошади, слезайте с нее".
13 сентября в Министерстве иностранных дел Венгрии сообщили, что с наступлением холодов Евросоюз может пересмотреть санкции в отношении России, но 14 сентября в Совете ЕС заявили, что Венгрия не будет блокировать продление санкций Евросоюза против России.