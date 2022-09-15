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Европарламент: Венгрию нельзя считать "полноправной демократией", в стране – "гибридный режим автократии"

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Европарламент осуждает "преднамеренные и систематические усилия Венгрии" по подрыву европейских ценностей
Европарламент осуждает "преднамеренные и систематические усилия Венгрии" по подрыву европейских ценностей
Фото: depositphotos.com

Депутаты Европейского парламента проголосовали за документ, который демонстрирует, что Европейский союз видит риск серьезного нарушения основополагающих ценностей ЕС со стороны Венгрии. Соответсвующий документ поддержали 448 депутатов. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Европарламента.

Как говорится в сообщении, парламент осуждает "преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства" по подрыву европейских ценностей. Депутаты парламента считают, что в Венгрии образовался "гибридный режим избирательной автократии" – конституционной системы, при которой выборы происходят, но отсутствует уважение к демократическим нормам и стандартам.

Как отметили в пресс-службе, своим решением депутаты отмечают, что ситуация в Венгрии по соблюдению ценностей союза еще более усугубилась с 2018 года, когда Европарламент поднимал похожий вопрос. 

"Выводы доклада ясны и бесповоротны: Венгрия не является демократией. Для парламента как никогда важно было занять такую позицию, учитывая тревожные темпы отступления от верховенства закона в Венгрии", – заявила докладчик парламента по ситуации в Венгрии Гвендолин Дельбос-Корфилд.

Депутаты Европарламента подчеркивают, нормы права ЕС "не требуют единогласия среди государств-членов для выявления явного риска серьезного нарушения ценностей ЕС, а также для выдачи конкретных рекомендаций и сроков". Поэтому депутаты Европарламента призывают Европейскую комиссию "в полной мере" использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты влияния на страну, в частности регулирование бюджетных условий. 

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".

23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.

8 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил что санкции Европейского союза против России нужно пересмотретьОн отметил: когда началась война, в Брюсселе говорили, что санкции остановят войну, но спустя "полгода она все еще продолжается", а ограничения не "смогли поставить Россию на колени". После премьер заявил: "Если вы обнаружите, что едете на дохлой лошади, слезайте с нее". 

13 сентября в Министерстве иностранных дел Венгрии сообщили, что с наступлением холодов Евросоюз может пересмотреть санкции в отношении России, но 14 сентября в Совете ЕС заявили, что Венгрия не будет блокировать продление санкций Евросоюза против России.

Теги: Россия, Европарламент, Венгрия, демократия, Виктор Орбан, Европейский союз
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