Европарламент: Венгрию нельзя считать "полноправной демократией", в стране – "гибридный режим автократии"

Как говорится в сообщении, парламент осуждает "преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства" по подрыву европейских ценностей. Депутаты парламента считают, что в Венгрии образовался "гибридный режим избирательной автократии" – конституционной системы, при которой выборы происходят, но отсутствует уважение к демократическим нормам и стандартам.

Как отметили в пресс-службе, своим решением депутаты отмечают, что ситуация в Венгрии по соблюдению ценностей союза еще более усугубилась с 2018 года, когда Европарламент поднимал похожий вопрос.

"Выводы доклада ясны и бесповоротны: Венгрия не является демократией. Для парламента как никогда важно было занять такую позицию, учитывая тревожные темпы отступления от верховенства закона в Венгрии", – заявила докладчик парламента по ситуации в Венгрии Гвендолин Дельбос-Корфилд.

Депутаты Европарламента подчеркивают, нормы права ЕС "не требуют единогласия среди государств-членов для выявления явного риска серьезного нарушения ценностей ЕС, а также для выдачи конкретных рекомендаций и сроков". Поэтому депутаты Европарламента призывают Европейскую комиссию "в полной мере" использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты влияния на страну, в частности регулирование бюджетных условий.