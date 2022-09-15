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Венгрия согласилась продлить санкции против России на полгода

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Венгрия не стала блокировать продление санкций
Венгрия не стала блокировать продление санкций
Фото: ЕРА

Венгрия не будет блокировать продление санкций Европейского союза (ЕС) против России. Теперь срок санкций будет продлен еще на шесть месяцев. Такое решение было озвучено 14 сентября в Совете ЕС, сообщило DPA.

Речь идет об ограничительных мерах в отношении более 1200 человек, которые поддерживали российскую агрессию в Украине. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.

Если бы Будапешт заблокировал эти санкции, они прекратили бы действовать 15 сентября.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".

Европейская комиссия представила план сокращения использования газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.

Министры энергетики стран ЕС 26 июля утвердили срочный план экономии газа. Венгрия, по данным СМИ, голосовала против.

5 августа Европейский союз окончательно согласовал план экономии газа. Согласно постановлению, страны ЕС соглашаются добровольно снизить потребление топлива, используя любые меры на свой выбор.

23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.

13 сентября в Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что с наступлением холодов Евросоюз может пересмотреть санкции в отношении России.

Теги: Россия, санкции, Венгрия, агрессия, запрет, Будапешт, Европа, въезд в ЕС, ЕС
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