В МИД Венгрии не исключают пересмотра санкций ЕС против России с наступлением зимнего периода

По его словам, пересмотр санкций возможен осенью, когда истечет полугодовой срок.
"Летнее тепло уходит. Когда на улице тридцатиградусная жара, можно рассуждать о поставках газа, но когда наступают холода и надо отапливать и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе", – сказал он.
Менцер сообщил, что газовые хранилища Венгрии заполнены на 38%, этого хватит на 81 день зимнего периода.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".
Европейская комиссия представила план сокращения использования газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.
Министры энергетики стран ЕС 26 июля утвердили срочный план экономии газа. Венгрия, по данным СМИ, голосовала против.
5 августа Европейский союз окончательно согласовал план экономии газа. Согласно постановлению, страны ЕС соглашаются добровольно снизить потребление топлива, используя любые меры на свой выбор.
23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.