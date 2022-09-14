В МИД Венгрии не исключают пересмотра санкций ЕС против России с наступлением зимнего периода

В МИД Венгрии допустили, что ЕС пересмотрит санкционную политику против РФ из-за наступления холодов Фото: Menczer Tamás / Facebook

По его словам, пересмотр санкций возможен осенью, когда истечет полугодовой срок.

"Летнее тепло уходит. Когда на улице тридцатиградусная жара, можно рассуждать о поставках газа, но когда наступают холода и надо отапливать и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе", – сказал он.

Менцер сообщил, что газовые хранилища Венгрии заполнены на 38%, этого хватит на 81 день зимнего периода.