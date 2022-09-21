Российские оккупанты за минувшие сутки убили шесть мирных жителей Донецкой области – ОВА

"За 20 сентября россияне убили шесть мирных жителей Донецкой области: двоих в Бахмуте, одного в Торецке, одного в Дружбе, одного в Георгиевке и одного в Великой Новоселке", – написал Кириленко.

За прошедшие сутки 20 человек получили ранения.

По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения России в регионе погибли как минимум 868 мирных жителей, еще 2193 человека получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)