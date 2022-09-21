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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за минувшие сутки убили шесть мирных жителей Донецкой области – ОВА

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Российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погибло шесть человек. Об этом 21 сентября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 20 сентября россияне убили шесть мирных жителей Донецкой области: двоих в Бахмуте, одного в Торецке, одного в Дружбе, одного в Георгиевке и одного в Великой Новоселке", – написал Кириленко.

За прошедшие сутки 20 человек получили ранения.

По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения России в регионе погибли как минимум 868 мирных жителей, еще 2193 человека получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, жертвы, война России против Украины, ранение, Павел Кириленко, российские оккупанты
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