На стеле на админгранице Донецкой и Луганской областей подняли украинский флаг

"Благодаря нашим Вооруженным силам этот участок трассы Киев – Харьков – Довжанский свободен от оккупантов, но крайне опасен, поскольку буквально нашпигован смертоносным железом. Здесь еще недавно велись упорные бои, а теперь о них напоминают только оставленная техника и минные поля", – написал он.
Кириленко сообщил, что вместе с первым заместителем министра внутренних дел Евгением Ениным и главой Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергеем Круком выехали на место, чтобы оценить масштабы работ по разминированию, которые нужно будет выполнить.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль сотни населенных пунктов в Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
16 сентября в Офисе президента сообщали, что в Харьковской области деоккупирован 421 населенный пункт.
По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.