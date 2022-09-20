На стеле на админгранице Донецкой и Луганской областей подняли украинский флаг

"Благодаря нашим Вооруженным силам этот участок трассы Киев – Харьков – Довжанский свободен от оккупантов, но крайне опасен, поскольку буквально нашпигован смертоносным железом. Здесь еще недавно велись упорные бои, а теперь о них напоминают только оставленная техника и минные поля", – написал он.

Кириленко сообщил, что вместе с первым заместителем министра внутренних дел Евгением Ениным и главой Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергеем Круком выехали на место, чтобы оценить масштабы работ по разминированию, которые нужно будет выполнить.

Война России против Украины. Главное (обновляется)