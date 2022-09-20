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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Грушевку Харьковской области, среди пострадавших – четверо детей – Синегубов

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Синегубов: Российские оккупанты совершили очередной теракт в Харьковской области, от которого пострадали дети
Синегубов: Российские оккупанты совершили очередной теракт в Харьковской области, от которого пострадали дети
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские войска 20 сентября обстреляли село Грушевка Купянского района Харьковской области, среди пострадавших есть дети. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Российские оккупанты совершили очередной теракт в Харьковской области, от которого пострадали дети. В результате обстрела села Грушевка Купянского района два человека погибли. Ранения получили девять мирных жителей. В том числе четверо детей. Информация дополняется", – заявил он.

Синегубов сообщил, что раненые госпитализированы, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль сотни населенных пунктов в Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

16 сентября в Офисе президента сообщали, что в Харьковской области деоккупирован 421 населенный пункт.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, дети, обстрелы, война России против Украины
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