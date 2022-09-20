Оккупанты обстреляли Грушевку Харьковской области, среди пострадавших – четверо детей – Синегубов

Синегубов: Российские оккупанты совершили очередной теракт в Харьковской области, от которого пострадали дети Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Российские оккупанты совершили очередной теракт в Харьковской области, от которого пострадали дети. В результате обстрела села Грушевка Купянского района два человека погибли. Ранения получили девять мирных жителей. В том числе четверо детей. Информация дополняется", – заявил он.

Синегубов сообщил, что раненые госпитализированы, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

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