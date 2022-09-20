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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области обнаружены еще две пыточные, устроенные оккупантами

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Оккупанты устроили места для пыток украинцев в подвалах
Оккупанты устроили места для пыток украинцев в подвалах
Фото: Офіс генерального прокурора / Telegram

В Казачьей Лопани Харьковской области обнаружены две пыточные, где во время оккупации российская армия подвергала мирных жителей пыткам. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Telegram 20 сентября.

Прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области провели осмотр двух подвальных помещений, где российская армия пытала гражданских во время оккупации.

Пыточные были устроены в подвалах железнодорожного вокзала и местного магазина. Российские военные насильственно удерживали людей, подвергали их пыткам, физическому и психологическому насилию.

В настоящее время устанавливаются потерпевшие от рук военнослужащих РФ. Правоохранители собирают доказательную базу для правосудия над российскими военными.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернула практически всю территорию Харьковской области.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил 16 сентября, что на территории Харьковской области было обнаружено 10 мест, где оккупанты пытали украинцев.

17 сентября прокуратура сообщила о том, что в Казачьей Лопани обнаружена пыточная в здании "народной милиции".

Теги: оккупация, Харьковская область, пытки, российская агрессия, война России против Украины, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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