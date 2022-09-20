В Харьковской области обнаружены еще две пыточные, устроенные оккупантами

Прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области провели осмотр двух подвальных помещений, где российская армия пытала гражданских во время оккупации.

Пыточные были устроены в подвалах железнодорожного вокзала и местного магазина. Российские военные насильственно удерживали людей, подвергали их пыткам, физическому и психологическому насилию.

В настоящее время устанавливаются потерпевшие от рук военнослужащих РФ. Правоохранители собирают доказательную базу для правосудия над российскими военными.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернула практически всю территорию Харьковской области.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил 16 сентября, что на территории Харьковской области было обнаружено 10 мест, где оккупанты пытали украинцев.

17 сентября прокуратура сообщила о том, что в Казачьей Лопани обнаружена пыточная в здании "народной милиции".