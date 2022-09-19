Оккупанты удерживали в незаконной тюрьме в Харьковской области и пытали семь граждан Шри-Ланки – полиция

По его словам, на момент начала полномасштабного вторжения РФ в Украину шри-ланкийцы были в Купянске.

"Они испугались войны, но решили никуда не уезжать, а спрятаться. В мае они пытались пешком дойти до Харькова. Но на первом же блокпосту армии России их задержали, связали им руки, надели мешки на голову и отвезли в импровизированную тюрьму в Волчанске", – написал Болвинов.

Он отметил, что в Волчанске шри-ланкийцев содержали в ужасных условиях, подвергали пыткам и заставляли работать уборщиками, а женщину держали в карцере два месяца.

"Двум из них отрывали ногти, одного били дверью по голове. Так как рашисты не общаются на английском, иностранцы так и не поняли, что вообще россияне от них хотели и за что их пытали. Единственное, что они поняли, – русские во время пыток говорили "money". Судя по этому, вторая армия мира требовала от задержанных иностранцев из Шри-Ланки деньги", – написал Болвинов.

После деоккупации Волчанска иностранцы снова решили добраться до Харькова пешком, по пути им встретился охранник гостиницы, который приютил их и сообщил об этом украинской полиции.

"Следственное управление проводит следственные действия, допрашивает их в качестве потерпевших и устанавливает все детали. Уже есть связь с посольством Шри-Ланки, а всем иностранцам полиция обеспечила безопасность и надлежащие условия для проживания", – сообщил Болвинов.



