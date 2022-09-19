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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты удерживали в незаконной тюрьме в Харьковской области и пытали семь граждан Шри-Ланки – полиция

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Болвинов рассказал историю граждан Шри-Ланки, которых оккупанты держали в плену в Волчанске
Болвинов рассказал историю граждан Шри-Ланки, которых оккупанты держали в плену в Волчанске
Фото: Сергій Болвінов / Facebook

Семеро граждан Шри-Ланки, шесть мужчин и одна женщина, пострадали от действий российских оккупантов в Харьковской области. Об этом сообщил в Facebook 18 сентября замначальника управления Нацполиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов.

По его словам, на момент начала полномасштабного вторжения РФ в Украину шри-ланкийцы были в Купянске.

"Они испугались войны, но решили никуда не уезжать, а спрятаться. В мае они пытались пешком дойти до Харькова. Но на первом же блокпосту армии России их задержали, связали им руки, надели мешки на голову и отвезли в импровизированную тюрьму в Волчанске", – написал Болвинов.

Он отметил, что в Волчанске шри-ланкийцев содержали в ужасных условиях, подвергали пыткам и заставляли работать уборщиками, а женщину держали в карцере два месяца.

"Двум из них отрывали ногти, одного били дверью по голове. Так как рашисты не общаются на английском, иностранцы так и не поняли, что вообще россияне от них хотели и за что их пытали. Единственное, что они поняли, – русские во время пыток говорили "money". Судя по этому, вторая армия мира требовала от задержанных иностранцев из Шри-Ланки деньги", – написал Болвинов.

После деоккупации Волчанска иностранцы снова решили добраться до Харькова пешком, по пути им встретился охранник гостиницы, который приютил их и сообщил об этом украинской полиции.

"Следственное управление проводит следственные действия, допрашивает их в качестве потерпевших и устанавливает все детали. Уже есть связь с посольством Шри-Ланки, а всем иностранцам полиция обеспечила безопасность и надлежащие условия для проживания", – сообщил Болвинов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Cyp2tkKnSxFR5y9qTtbbXKEngAUPeBseNLtoEn3mmHLa1pv2dcJD5jbgjDHkFKxxl&id=100002276907245


Контекст:

Оккупанты захватили семерых граждан Республики Шри-Ланка – студентов Купянского медицинского колледжа – весной, сообщал после деоккупации Купянска президент Украины Владимир Зеленский.

На деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили 10 пыточных: шесть – в Изюме, две – в Балаклее, одну в Купянске и одну в Волчанске. 

В Купянске, по данным СБУ, оккупанты обустроили незаконную тюрьму и удерживали 400 человек в камерах, рассчитанных на 140 заключенных.

Теги: тюрьма, заложники, Харьковская область, пытки, пленные, Шри-Ланка, Купянск, Волчанск, война России против Украины, Нацполиция, Сергей Болвинов
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