Спасатели вытащили 19 человек из разбитой россиянами многоэтажки в Торецке

Россияне ударили ракетой по жилому дому вчера вечером. От удара в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия с седьмого по девятый этажи.
Значительных человеческих жертв удалось избежать из-за того, что подавляющее большинство жильцов эвакуировались: из 53 квартир заселенными оставались 10. Травмирован только один человек.
Кириленко призвал жителей области эвакуироваться в безопасные регионы.
"Кто до сих пор не выехал с территории Донецкой области, особенно из зоны активных боевых действий, тот ежедневно подвергает свою жизнь смертельной опасности", – заявил он.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Вооруженные силы Украины контролируют Донецкую область на 45%, сообщал Кириленко 26 августа.
За предыдущие сутки, 22 сентября, в Донецкой области в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли пять человек.