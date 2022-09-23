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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спасатели вытащили 19 человек из разбитой россиянами многоэтажки в Торецке

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Россияне ударили по жилой многоэтажке
Россияне ударили по жилой многоэтажке
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА / Telegram

Ночью 23 сентября сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли 19 человек, среди которых двое детей, из разбитого россиянами девятиэтажного дома в Торецке Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Россияне ударили ракетой по жилому дому вчера вечером. От удара в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия с седьмого по девятый этажи.

Значительных человеческих жертв удалось избежать из-за того, что подавляющее большинство жильцов эвакуировались: из 53 квартир заселенными оставались 10. Травмирован только один человек.

Кириленко призвал жителей области эвакуироваться в безопасные регионы.

"Кто до сих пор не выехал с территории Донецкой области, особенно из зоны активных боевых действий, тот ежедневно подвергает свою жизнь смертельной опасности", – заявил он.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Вооруженные силы Украины контролируют Донецкую область на 45%, сообщал Кириленко 26 августа.

За предыдущие сутки, 22 сентября, в Донецкой области в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли пять человек.

Теги: Донецкая область, Торецк
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