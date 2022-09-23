Спасатели вытащили 19 человек из разбитой россиянами многоэтажки в Торецке

Россияне ударили ракетой по жилому дому вчера вечером. От удара в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия с седьмого по девятый этажи.

Значительных человеческих жертв удалось избежать из-за того, что подавляющее большинство жильцов эвакуировались: из 53 квартир заселенными оставались 10. Травмирован только один человек.

Кириленко призвал жителей области эвакуироваться в безопасные регионы.

"Кто до сих пор не выехал с территории Донецкой области, особенно из зоны активных боевых действий, тот ежедневно подвергает свою жизнь смертельной опасности", – заявил он.