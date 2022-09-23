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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили атаки российских оккупантов возле Купянска, Зайцево и Новомихайловки – Генштаб ВСУ

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Оккупанты пытаются захватить всю Донецкую область
Оккупанты пытаются захватить всю Донецкую область
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты безуспешно пытались атаковать позиции украинской армии в Харьковской и Донецкой областях. Об этом проинформировал 23 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник сосредотачивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. [...] За текущие сутки подразделения сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что за сутки оккупанты нанесли четыре ракетных и 17 авиационных ударов, а также 24 раза обстреляли из реактивных систем залпового огня военные и гражданские объекты, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Также Генштаб рассказал об ударах украинцев.

"За сутки авиация сил обороны поразила 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА оккупантов", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки нанесли огневое поражение четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, трем позициям ПВО, позиции артиллерии, а также трем складам боеприпасов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0GHhP8EVUDrXSgvSHxfgtrBYcKfBPG5jFGvZVdzeeGVWHhuJrRPzMqTDn4fe3XGy9l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Донецкая область, война, Генштаб ВСУ, оккупация, авиация, Харьковская область, оборона, артиллерия, вторжение, Зайцево, Купянск, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Новомихайловка, российские оккупанты, контрнаступление
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