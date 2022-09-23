В Ростов-на-Дону привезли 105 тел погибших оккупантов, готовятся принять еще 200. В Сватово ранен российский генерал-майор – Генштаб

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что в результате удара ВСУ по Сватово погибло около 200 российских захватчиков Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"С 19-го по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, проводятся подготовительные мероприятия по принятию еще 200 тел в ближайшее время", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, противник несет потери и среди руководящего состава.

"По имеющейся информации, в результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии генерал-майор Цоков. Он эвакуирован 20 сентября текущего года", – отметили в Генштабе.

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