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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ростов-на-Дону привезли 105 тел погибших оккупантов, готовятся принять еще 200. В Сватово ранен российский генерал-майор – Генштаб

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что в результате удара ВСУ по Сватово погибло около 200 российских захватчиков
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что в результате удара ВСУ по Сватово погибло около 200 российских захватчиков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Ростов-на-Дону за двое суток привезли 105 тел погибших в Украине российских оккупантов. Об этом 23 сентября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"С 19-го по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, проводятся подготовительные мероприятия по принятию еще 200 тел в ближайшее время", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, противник несет потери и среди руководящего состава.

"По имеющейся информации, в результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии генерал-майор Цоков. Он эвакуирован 20 сентября текущего года", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02evwut6HCS7XMVSUwydTpsbdwDp9zVVFgErVi9qpxVaE1QvqX8S6g3EitJUiPg16Ml

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О взрыве в Сватово Луганской области утром 18 сентября сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. По его словам, был уничтожен старый автовокзал, внутри которого находилась гостиница с оккупантами.

Позже Гайдай заявил, что в результате удара ВСУ погибло около 200 российских захватчиков.

По данным Генштаба ВСУ, погибло 70% личного состава оккупантов, которые были на объекте в Сватово.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Сватово, Ростов-на-Дону, ВСУ, война России против Украины
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