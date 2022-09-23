В Ростов-на-Дону привезли 105 тел погибших оккупантов, готовятся принять еще 200. В Сватово ранен российский генерал-майор – Генштаб

"С 19-го по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, проводятся подготовительные мероприятия по принятию еще 200 тел в ближайшее время", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, противник несет потери и среди руководящего состава.
"По имеющейся информации, в результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии генерал-майор Цоков. Он эвакуирован 20 сентября текущего года", – отметили в Генштабе.
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О взрыве в Сватово Луганской области утром 18 сентября сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. По его словам, был уничтожен старый автовокзал, внутри которого находилась гостиница с оккупантами.
Позже Гайдай заявил, что в результате удара ВСУ погибло около 200 российских захватчиков.
По данным Генштаба ВСУ, погибло 70% личного состава оккупантов, которые были на объекте в Сватово.