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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число пострадавших от ночного удара по Запорожью выросло до девяти – и.о. мэра

Из-за ракетного удара РФ по Запорожью люди остались без жилья
Из-за ракетного удара РФ по Запорожью люди остались без жилья
Фото: Анатолій Куртєв / Facebook

В результате ночного попадания ракеты по многоэтажному дому в Запорожье один человек погиб, девятеро пострадали, сообщил в Facebook секретарь горсовета, и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев.

В результате ночных обстрелов в одном из многоквартирных домов города произошел пожар. Огонь уже потушили. 

"Пострадали девять человек. Один человек госпитализирован. К величайшему сожалению, одна женщина погибла. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", – написал он.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал об одном погибшем и семи пострадавших.

"Жители дома имели возможность переждать ночь в коммунальном автобусе, использованном как пункт обогрева", – рассказал Куртев.

По его словам, еще в девяти многоквартирных домах вылетели стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах. На местах работают коммунальные службы и представители райадминистрации.

"Тем людям, которые остались без жилья, мы предлагаем поселение в ближайшем детском саду", – написал Куртев.

https://www.facebook.com/anatoliikurtiev/posts/pfbid02F628rwiCL392X38TgXo3CH9dk4StR7SvfVM8tZjoJgB6Vk6htu24cSEY5uBPmRVZl

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской областиОбластной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре. Вечером 22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Запорожье, пожар, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, погибшие, Анатолий Куртев
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