Число пострадавших от ночного удара по Запорожью выросло до девяти – и.о. мэра

Из-за ракетного удара РФ по Запорожью люди остались без жилья Фото: Анатолій Куртєв / Facebook

В результате ночных обстрелов в одном из многоквартирных домов города произошел пожар. Огонь уже потушили.

"Пострадали девять человек. Один человек госпитализирован. К величайшему сожалению, одна женщина погибла. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", – написал он.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал об одном погибшем и семи пострадавших.

"Жители дома имели возможность переждать ночь в коммунальном автобусе, использованном как пункт обогрева", – рассказал Куртев.

По его словам, еще в девяти многоквартирных домах вылетели стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах. На местах работают коммунальные службы и представители райадминистрации.

"Тем людям, которые остались без жилья, мы предлагаем поселение в ближайшем детском саду", – написал Куртев.