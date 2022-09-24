Украинские силы ПВО уничтожили четыре российских самолета и пять беспилотников – Генштаб ВСУ

"Наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), пять БПЛА и крылатую ракету оккупантов", – говорится в сообщении.
Украинская авиация, по данным Генштаба, для поддержки действий наземных группировок нанесла 19 ударов по противнику, а ракетные войска и артиллерия – 21 удар.
"Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и пяти позиций зенитных ракетных комплексов. [...] Поражены четыре пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, три позиции противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами", – объяснили в ВСУ.
В Генштабе отметили, что потери врага еще уточняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Самолеты Су-25 и один Су-30 были сбиты украинскими десантниками.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
С 24 февраля по 24 сентября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине было уничтожено около 56,3 тыс. оккупантов, 255 самолетов, 956 беспилотников оперативно-тактического уровня, 240 крылатых ракет.
По последним данным украинских военных, атаки российских войск происходили в Донецкой области.