ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские силы ПВО уничтожили четыре российских самолета и пять беспилотников – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Генштаб ВСУ рассказал об успехах украинской ПВО
Генштаб ВСУ рассказал об успехах украинской ПВО
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Fаcebook

Силы противовоздушной обороны (ПВО) украинских войск сбили 10 воздушных целей российских оккупантов. Об этом проинформировал 24 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), пять БПЛА и крылатую ракету оккупантов", – говорится в сообщении.

Украинская авиация, по данным Генштаба, для поддержки действий наземных группировок нанесла 19 ударов по противнику, а ракетные войска и артиллерия – 21 удар.

"Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и пяти позиций зенитных ракетных комплексов. [...] Поражены четыре пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, три позиции противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами", – объяснили в ВСУ.

В Генштабе отметили, что потери врага еще уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02mm44BdyyJpbCsK3H6W2W2G5c6frKuA26Pf7D2YNbWKkNU2wwdbLPqkGGS424jBDhl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Самолеты Су-25 и один Су-30 были сбиты украинскими десантниками.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

С 24 февраля по 24 сентября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине было уничтожено около 56,3 тыс. оккупантов, 255 самолетов, 956 беспилотников оперативно-тактического уровня, 240 крылатых ракет.

По последним данным украинских военных, атаки российских войск происходили в Донецкой области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, самолет, Генштаб ВСУ, авиация, ПВО, оборона, артиллерия, вторжение, беспилотники, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты, потери России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Monatik выступил с благотворительным концертом в Варшаве
Monatik выступил с благотворительным концертом в Варшаве
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости
Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме
СМИ сообщили о романе Деппа с замужним адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда
СМИ сообщили о романе Деппа с замужним адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского
"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком
"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
  "Вера в добро будет только ускорять победу". "Піккардійська терція" вместе с Sashka презентовала клип на песню Baby. Видео
  "Вера в добро будет только ускорять победу". "Піккардійська терція" вместе с Sashka презентовала клип на песню Baby. Видео
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом
Гапчинская показала мужа, который защищает Украину на фронте
Гапчинская показала мужа, который защищает Украину на фронте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом (453143)
2
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского (399850)
3
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена (228912)
4
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали (102071)
5
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после (33904)
6
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии (24206)
7
Усик показал родное место в Черниговской области (22377)
8
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке (20767)
 
 
 
 