Украинские силы ПВО уничтожили четыре российских самолета и пять беспилотников – Генштаб ВСУ

"Наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), пять БПЛА и крылатую ракету оккупантов", – говорится в сообщении.

Украинская авиация, по данным Генштаба, для поддержки действий наземных группировок нанесла 19 ударов по противнику, а ракетные войска и артиллерия – 21 удар.

"Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и пяти позиций зенитных ракетных комплексов. [...] Поражены четыре пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, три позиции противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами", – объяснили в ВСУ.

В Генштабе отметили, что потери врага еще уточняются.

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Самолеты Су-25 и один Су-30 были сбиты украинскими десантниками.