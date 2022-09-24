Украинские десантники сбили в субботу два самолета российских оккупантов

"Сегодня в районе выполнения задач военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины были сбиты два российских самолета – бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30", – говорится в сообщении.
Украинские военные подчеркивают, что воздушное пространство в их полосе ответственности находится под полным контролем подразделений ПВО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля по 24 сентября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине было уничтожено около 56,3 тыс. российских оккупантов и 255 российских самолетов.