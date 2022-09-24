Украинские десантники сбили в субботу два самолета российских оккупантов

Десантники подчеркнули, что воздушное пространство находится под их контролем Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Fаcebook

"Сегодня в районе выполнения задач военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины были сбиты два российских самолета – бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30", – говорится в сообщении.

Украинские военные подчеркивают, что воздушное пространство в их полосе ответственности находится под полным контролем подразделений ПВО.

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