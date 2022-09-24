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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские десантники сбили в субботу два самолета российских оккупантов

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Десантники подчеркнули, что воздушное пространство находится под их контролем
Десантники подчеркнули, что воздушное пространство находится под их контролем
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Fаcebook

Украинские десантники сбили два российских боевых самолета. Об этом 24 сентября проинформировали Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ) в Facebook.

"Сегодня в районе выполнения задач военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины были сбиты два российских самолета – бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30", – говорится в сообщении.

Украинские военные подчеркивают, что воздушное пространство в их полосе ответственности находится под полным контролем подразделений ПВО.

https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/videos/1230356520854218/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 24 февраля по 24 сентября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине было уничтожено около 56,3 тыс. российских оккупантов и 255 российских самолетов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, самолет, десантники, ПВО, оборона, воздушное пространство, Су-25, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Десантно-штурмовые войска, войска, потери России, десант, Су-30
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