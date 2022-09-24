Оккупанты безуспешно пытались атаковать возле восьми населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что за текущие сутки были отражены атаки оккупантов в районе населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцево, Опытное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка.
"[Враг] обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку и пытается восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях", – отметили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.