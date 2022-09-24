Оккупанты безуспешно пытались атаковать возле восьми населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

Бои идут на востоке и на юге Украины Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что за текущие сутки были отражены атаки оккупантов в районе населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцево, Опытное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка.

"[Враг] обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку и пытается восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях", – отметили в Генштабе ВСУ.

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