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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты безуспешно пытались атаковать возле восьми населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

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Бои идут на востоке и на юге Украины
Бои идут на востоке и на юге Украины
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытались наступать в Донецкой области, их атаки украинцы отбили. Об этом проинформировал 24 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что за текущие сутки были отражены атаки оккупантов в районе населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцево, Опытное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка.

"[Враг] обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку и пытается восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях", – отметили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0iPZsZcdMHJ6vS6fau718zQWqBKrYwrxt1f1T6uusHrqxmaNRgSXWqaLAZjmWRzWCl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, Вооруженные силы Украины, вторжение, Опытное, Зайцево, ВСУ, российская агрессия, Невельское, война России против Украины, Новомихайловка, российские оккупанты
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