Ракеты РФ ударили по нескольким районам Запорожья и селу вблизи областного центра, есть пострадавшие – ОВА

"Удары вражеских ракет зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе. Информация о пострадавших выясняется. Пока известно о трех раненых. Разрушения испытали объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция", – написал он.

Массированный ракетный удар по Запорожью оккупанты нанесли после полуночи. Было зафиксировано около 10 прилетов.