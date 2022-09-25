Ракеты РФ ударили по нескольким районам Запорожья и селу вблизи областного центра, есть пострадавшие – ОВА

"Удары вражеских ракет зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе. Информация о пострадавших выясняется. Пока известно о трех раненых. Разрушения испытали объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция", – написал он.
Массированный ракетный удар по Запорожью оккупанты нанесли после полуночи. Было зафиксировано около 10 прилетов.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.
Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре. Вечером 22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".