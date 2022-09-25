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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили около 400 оккупантов и сбили четыре самолета – Генштаб

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Украинцы с начала вторжения уничтожили тысячи единиц техники оккупантов
Украинцы с начала вторжения уничтожили тысячи единиц техники оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 56 700 российских оккупантов. Об этом 25 сентября сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 400 российских захватчиков.

Другие потери оккупантов в Украине составили:

  • танки – 2275 (+13);
  • боевые бронированные машины – 4832 (+25);
  • артиллерийские системы – 1368 (+7);
  • РСЗО – 328 (+1);
  • средства ПВО – 171 (+1);
  • самолеты – 259 (+4);
  • вертолеты – 220;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10);
  • крылатые ракеты – 241 (+1);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3701 (+20);
  • специальная техника – 130 (+4).

"Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях. Данные уточняются", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0p8srkdMiLuWeyv1S7b8eWLBZNsR7GcVwvACwev1yvrHQ3y7sYpbdEhu2LyDvtuxil

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке. По данным президента Владимира Зеленского на 23 сентября, на востоке нашего государства в сентябре были освобождены около 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Теги: самолет, военная техника, ПВО, РСЗО, артиллерия, беспилотники, самолеты, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
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