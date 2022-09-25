ВСУ за сутки уничтожили около 400 оккупантов и сбили четыре самолета – Генштаб

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 400 российских захватчиков.

Другие потери оккупантов в Украине составили:

"Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях. Данные уточняются", – добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке. По данным президента Владимира Зеленского на 23 сентября, на востоке нашего государства в сентябре были освобождены около 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".