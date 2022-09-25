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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные на юге сбили два беспилотника "Орлан-10" и еще один иранский Shahed-136, уничтожили три склада боеприпасов

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Украинские военные на юге за сутки уничтожили 30 единиц техники, в том числе несколько гаубиц и "Град"
Украинские военные на юге за сутки уничтожили 30 единиц техники, в том числе несколько гаубиц и "Град"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

24 сентября российские оккупанты на юге Украины пытались остановить продвижение ВСУ ракетно-артиллерийским огнем при поддержке тактической и армейской авиации. Об этом говорится в сводке оперативного командования ВСУ "Юг" по итогам дня.

"В течение боевого дня врагом нанесены четыре авиационных удара по позициям наших войск вдоль линии столкновения. В ответ нашей авиацией отработано пять ударов по двум вражеским системам ПВО в Херсонском и Каховском районах, по трем районам сосредоточения вооружения и техники в Бериславском районе", – говорится в сообщении. 

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 266 огневых задач, в том числе усилили огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы. Также артиллеристы поразили три пункта управления подразделениями вдоль линии фронта, место расположения Росгвардии в Херсоне, подавили один из опорных пунктов противника в районе Давыдова Брода.

"По подтвержденным результатам оккупационная армия сократилась на 57 решистов и 30 единиц техники, среди которых две гаубицы "Мста-Б" и еще одна 122-мм, самоходная артустановка "Гвоздика" и самоходная гаубица "Акация", реактивная система залпового огня "Град", две командно-штабных машины и 19 единиц другой авто-бронетехники", – сообщили в командовании.

В сводке отмечается, что враг продолжает воздушную разведку и попытки атак с помощью беспилотников. Украинские военные уничтожили два БПЛА типа "Орлан-10" в Бериславском и Баштанском районах (Херсонская и Николаевская области). В соседнем Николаевском районе сбит дрон-камикадзе Shahed-136.

Уничтожены три российских склада боеприпасов: в Баштанском, Херсонском и Бериславском районах. 

В командовании отметили также, что оккупационные войска продолжают проводить псевдореферендумы. Поскольку на "избирательных участках" явки нет, коллаборанты в сопровождении вооруженных военных проводят подворовые обходы. В ВСУ призвали, если есть возможность, оставлять оккупированные территории, избегать втягивания оккупантами в политическую аферу.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1291729058320378/

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

На востоке Украины в сентябре были освобождены около 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов, сообщил 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский. 

Контекст:

Летом стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине. Глава иранского МИД тогда утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

Однако в сентябре украинские военные подтвердили применение Россией как минимум двух видов иранских беспилотных летательных аппаратов в Украине – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6

Вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре Shahed-136. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь таких БПЛА. В Одессе два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский. 23 сентября на юге Украины сбили первый Mohajer-6. 

В МИД Украины подчеркнули, что поставки Ираном оружия России – это недружественный акт, который нанес серьезный удар двусторонним отношениям Украины и Ирана. 23 сентября МИД решил лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства в Киеве.

Теги: Иран, референдум, Херсонская область, военная техника, Николаевская область, Град, боеприпасы, беспилотники, война России против Украины, потери России
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