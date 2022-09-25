Украинские военные на юге сбили два беспилотника "Орлан-10" и еще один иранский Shahed-136, уничтожили три склада боеприпасов

Украинские военные на юге за сутки уничтожили 30 единиц техники, в том числе несколько гаубиц и "Град" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

"В течение боевого дня врагом нанесены четыре авиационных удара по позициям наших войск вдоль линии столкновения. В ответ нашей авиацией отработано пять ударов по двум вражеским системам ПВО в Херсонском и Каховском районах, по трем районам сосредоточения вооружения и техники в Бериславском районе", – говорится в сообщении.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 266 огневых задач, в том числе усилили огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы. Также артиллеристы поразили три пункта управления подразделениями вдоль линии фронта, место расположения Росгвардии в Херсоне, подавили один из опорных пунктов противника в районе Давыдова Брода.

"По подтвержденным результатам оккупационная армия сократилась на 57 решистов и 30 единиц техники, среди которых две гаубицы "Мста-Б" и еще одна 122-мм, самоходная артустановка "Гвоздика" и самоходная гаубица "Акация", реактивная система залпового огня "Град", две командно-штабных машины и 19 единиц другой авто-бронетехники", – сообщили в командовании.

В сводке отмечается, что враг продолжает воздушную разведку и попытки атак с помощью беспилотников. Украинские военные уничтожили два БПЛА типа "Орлан-10" в Бериславском и Баштанском районах (Херсонская и Николаевская области). В соседнем Николаевском районе сбит дрон-камикадзе Shahed-136.

Уничтожены три российских склада боеприпасов: в Баштанском, Херсонском и Бериславском районах.

В командовании отметили также, что оккупационные войска продолжают проводить псевдореферендумы. Поскольку на "избирательных участках" явки нет, коллаборанты в сопровождении вооруженных военных проводят подворовые обходы. В ВСУ призвали, если есть возможность, оставлять оккупированные территории, избегать втягивания оккупантами в политическую аферу.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

На востоке Украины в сентябре были освобождены около 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов, сообщил 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский.