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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине впервые сбили многоцелевой иранский БПЛА Mohajer-6. Он может нести до четырех боеприпасов и вести разведку

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Такой беспилотник в Украине сбили впервые, сообщили в ВС ВСУ
Такой беспилотник в Украине сбили впервые, сообщили в ВС ВСУ
Скриншот: Iranian Armed Forces / YouTube

Воздушные силы Вооруженных сил Украины 23 сентября впервые сбили в Украине многоцелевой беспилотный летательный аппарат иранского производства Mohajer-6. Об этом проинформировала в Facebook пресс-служба командования ВС ВСУ.

"Зенитчики воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВС Украины сбили многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6 ("Мохаджер-6"), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения", – говорится в релизе. 

В командовании рассказали, что этот БПЛА способен нести до четырех высокоточных боеприпасов, его максимальный вес при взлете – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, а дальность полета – до 200 км. 

Беспилотник, по данным ВС ВСУ, может лететь 12 часов, высота полета – до 5400 м. 

Где именно сбили этот БПЛА, не сообщается, судя по видео, он упал в море. Сегодня во второй половине дня Россия атаковала иранскими дронами Одессу. Во время первой атаки один сбили, два разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский. Во время второй атаки над морем сбили еще четыре дрона-камикадзе. В обоих случаях это были БПЛА Shahed-136

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/1738887273145289/

Контекст:

27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины. В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявили о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.

Когда летом стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине, глава иранского МИД утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

По состоянию на 20 сентября было зафиксировано два случая использования оккупантами Shahed-136 – иранских дронов-камикадзе, которые обычно летают парами, рассказывал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О первом уничтожении такого БПЛА в Украине стало известно 13 сентября. 14 сентября британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.

В последние дни РФ активизировала использование Shahed-136. Например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь таких БПЛА. В Одессе два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский.

Оккупанты перекрасили закупленные беспилотники в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин. Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО, зенитными пушками и даже стрелковым оружием, сообщил Игнат. Помимо этого, по его словам, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

После того, как использование РФ иранских беспилотников в Украине подтвердилось на поле боя, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать. "Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", – подчеркнул пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Иран, военные, ПВО, боеприпасы, беспилотники, дроны
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