В Украине впервые сбили многоцелевой иранский БПЛА Mohajer-6. Он может нести до четырех боеприпасов и вести разведку

"Зенитчики воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВС Украины сбили многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6 ("Мохаджер-6"), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения", – говорится в релизе.

В командовании рассказали, что этот БПЛА способен нести до четырех высокоточных боеприпасов, его максимальный вес при взлете – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, а дальность полета – до 200 км.

Беспилотник, по данным ВС ВСУ, может лететь 12 часов, высота полета – до 5400 м.

Где именно сбили этот БПЛА, не сообщается, судя по видео, он упал в море. Сегодня во второй половине дня Россия атаковала иранскими дронами Одессу. Во время первой атаки один сбили, два разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский. Во время второй атаки над морем сбили еще четыре дрона-камикадзе. В обоих случаях это были БПЛА Shahed-136.