Зеленский поручил МИД отреагировать на использование Россией вооружения производства Ирана – пресс-секретарь

Никифоров об использовании РФ иранских беспилотников: Это – шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства Фото: president.gov.ua

"К сожалению, данные разведки и сообщения в СМИ подтвердились на поле боя. Это – шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", – написал Никифоров.

Он подчеркнул, что публично власти Ирана неоднократно заявляли о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины.

Когда летом 2022 года стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине глава иранского МИД утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.