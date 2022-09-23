Зеленский поручил МИД отреагировать на использование Россией вооружения производства Ирана – пресс-секретарь

"К сожалению, данные разведки и сообщения в СМИ подтвердились на поле боя. Это – шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", – написал Никифоров.
Он подчеркнул, что публично власти Ирана неоднократно заявляли о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины.
Когда летом 2022 года стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине глава иранского МИД утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.
27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины. В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявили о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.
По состоянию на 20 сентября было зафиксировано два случая использования окупантами Shahed-136 – иранских дронов-камакадзе, которые обычно летают парами, рассказывал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О первом уничтожении такого БПЛА в Украине стало известно 13 сентября. 14 сентября британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.
В последние дни РФ активизировала использование Shahed-136. Например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь таких БПЛА. В Одессе два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский.
Оккупанты перекрасили закупленные беспилотники в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин. Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО, зенитными пушками и даже стрелковым оружием, сообщил Игнат. Помимо этого, по его словам, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.