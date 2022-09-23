Ответ на применение РФ иранских БПЛА. МИД лишил посла Ирана аккредитации, штат посольства в Киеве будет сокращен

В МИД Украины заявили временному поверенному в делах Ирана, что поставки оружия России нанесли серьезный удар двусторонним отношениям Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

"Иранской стороне было заявлено, что поставка иранского вооружения России для дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины", – сообщили в министерстве.

В МИД Украины подчеркнули, что поставки Ираном оружия России – это недружественный акт, который нанес серьезный удар двусторонним отношениям Украины и Ирана.

"В ответ на столь недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве", – сказано в заявлении.