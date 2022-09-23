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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ответ на применение РФ иранских БПЛА. МИД лишил посла Ирана аккредитации, штат посольства в Киеве будет сокращен

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В МИД Украины заявили временному поверенному в делах Ирана, что поставки оружия России нанесли серьезный удар двусторонним отношениям
В МИД Украины заявили временному поверенному в делах Ирана, что поставки оружия России нанесли серьезный удар двусторонним отношениям
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины 23 сентября вызвало временного поверенного в делах Ирана в Украине в рамках реагирования на факты применения Россией иранского вооружения в Украине.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД. 

"Иранской стороне было заявлено, что поставка иранского вооружения России для дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины", – сообщили в министерстве. 

В МИД Украины подчеркнули, что поставки Ираном оружия России – это недружественный акт, который нанес серьезный удар двусторонним отношениям Украины и Ирана.

"В ответ на столь недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве", – сказано в заявлении.

Контекст:

В последние дни было подтверждено применение Россией как минимум двух видов иранских беспилотных летательных аппаратов в Украине – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6

Когда летом стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине, глава иранского МИД утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

В последние дни РФ активизировала использование Shahed-136. Например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь таких БПЛА. В Одессе два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский. 23 сентября на юге Украины сбили первый Mohajer-6. 

После того, как использование РФ иранских беспилотников в Украине подтвердилось на поле боя, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать. "Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", – подчеркнул пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Иран, МИД, посольство, МИД Украины, вооружение, беспилотники, война России против Украины, дипломаты, посол, дроны
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