Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины пять ракетных и 12 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

В Генштабе подчеркнули, что есть угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Facebook

Также противник совершил как минимум 83 обстрела из РСЗО и задействовал четыре ударных беспилотника для атак гражданской инфраструктуры.

От вражеского огня пострадали более 40 населенных пунктов Украины. В частности, Купянск, Краматорск, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Каменка, Курахово, Павловка, Запорожье, Никополь, Очаков, Николаев и Одесса.

В Генштабе подчеркнули, что есть угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

"Противник наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым домам, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.

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