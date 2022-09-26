Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины пять ракетных и 12 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Также противник совершил как минимум 83 обстрела из РСЗО и задействовал четыре ударных беспилотника для атак гражданской инфраструктуры.
От вражеского огня пострадали более 40 населенных пунктов Украины. В частности, Купянск, Краматорск, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Каменка, Курахово, Павловка, Запорожье, Никополь, Очаков, Николаев и Одесса.
В Генштабе подчеркнули, что есть угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.
"Противник наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым домам, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".