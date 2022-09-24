Войска РФ обстреляли Марганец, ранены два человека – глава Днепропетровской ОВА

"Россияне не оставляют в покое Никопольщину… На рассвете направили свои "Грады" и "Ураганы" на две общины – Марганецкую и Червоногригорьевскую. В Марганце ранены два человека – 51-летняя женщина и 49-летний мужчина. Оба в больнице. Женщина в тяжелом состоянии", – написал он.
Резниченко сообщил, что российскими снарядами повреждено более 20 частных и многоэтажных домов и до 10 хозяйственных построек.
"Поврежден местный хлебозавод и пара учреждений. Загорелись несколько автомобилей. Пожарные пламя уняли. Более 2 тыс. семей марганчан без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают", – сообщил глава ОВА.
В Червоногригорьевской общине пострадавших нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Район регулярно подвергается ударам со стороны российских захватчиков. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.