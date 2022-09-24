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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ обстреляли Марганец, ранены два человека – глава Днепропетровской ОВА

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Оккупанты обстреляли Никопольский район
Оккупанты обстреляли Никопольский район
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Утром 24 сентября российские войска вновь обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне не оставляют в покое Никопольщину… На рассвете направили свои "Грады" и "Ураганы" на две общины – Марганецкую и Червоногригорьевскую. В Марганце ранены два человека – 51-летняя женщина и 49-летний мужчина. Оба в больнице. Женщина в тяжелом состоянии", – написал он.

Резниченко сообщил, что российскими снарядами повреждено более 20 частных и многоэтажных домов и до 10 хозяйственных построек. 

"Поврежден местный хлебозавод и пара учреждений. Загорелись несколько автомобилей. Пожарные пламя уняли. Более 2 тыс. семей марганчан без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают", – сообщил глава ОВА.

В Червоногригорьевской общине пострадавших нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Район регулярно подвергается ударам со стороны российских захватчиков. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Град, РСЗО Ураган, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец
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