Войска РФ обстреляли Марганец, ранены два человека – глава Днепропетровской ОВА

"Россияне не оставляют в покое Никопольщину… На рассвете направили свои "Грады" и "Ураганы" на две общины – Марганецкую и Червоногригорьевскую. В Марганце ранены два человека – 51-летняя женщина и 49-летний мужчина. Оба в больнице. Женщина в тяжелом состоянии", – написал он.

Резниченко сообщил, что российскими снарядами повреждено более 20 частных и многоэтажных домов и до 10 хозяйственных построек.

"Поврежден местный хлебозавод и пара учреждений. Загорелись несколько автомобилей. Пожарные пламя уняли. Более 2 тыс. семей марганчан без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают", – сообщил глава ОВА.

В Червоногригорьевской общине пострадавших нет.

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