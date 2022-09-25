ВСУ сбили российские штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 с командой на борту

25 сентября около 17.00 подразделения зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбили российский штурмовик Су-25, атаковавший ВСУ в Херсонской области.

Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, впоследствии тоже успешно уничтоженный зенитчиками Одесской бригады.