ВСУ сбили российские штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 с командой на борту

25 сентября около 17.00 подразделения зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбили российский штурмовик Су-25, атаковавший ВСУ в Херсонской области.
Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, впоследствии тоже успешно уничтоженный зенитчиками Одесской бригады.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 25 сентября, составили около 56,7 тыс. военных, 2275 танков, 259 самолетов, 220 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".