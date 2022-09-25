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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили российские штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 с командой на борту

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ВСУ сбили российский штурмовик Су-25, атаковавший украинскую армию в Херсонской области
ВСУ сбили российский штурмовик Су-25, атаковавший украинскую армию в Херсонской области
Фото: depositphotos.com

Украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25, а также вертолет Ми-8, отправившийся для спасения вражеского пилота. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

25 сентября около 17.00 подразделения зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбили российский штурмовик Су-25, атаковавший ВСУ в Херсонской области.

Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, впоследствии тоже успешно уничтоженный зенитчиками Одесской бригады.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 25 сентября, составили около 56,7 тыс. военных2275 танков, 259 самолетов, 220 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Су-25, ВСУ, война России против Украины, Ми-8, Воздушные силы Украины
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