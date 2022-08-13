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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки на востоке сбили российский штурмовик Су-25 и четыре беспилотника – ООС

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ВСУ сбили самолет и беспилотники оккупантов
ВСУ сбили самолет и беспилотники оккупантов
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

В ночь на 13 августа украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр группировки Объединенных сил.

"За прошедшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ на востоке Украины уничтожили четыре беспилотника типа "Орлан-10", из них один – ночью, и штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/easternbridgehead/posts/pfbid02LnMfUX73RtJNVSpUft8kk1CYQQsqX5Et8H99aiobzr6vk367A21bZHNrwedMS1wTl

Утром 13 августа военные уничтожили еще один "Орлан-10", сообщили в группировке.

https://www.facebook.com/easternbridgehead/videos/1190667554810238/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 13 августа, потери оккупантов составили около 43,4 тыс. военных1856 танков, 233 самолета, 193 вертолета, 779 беспилотников и другое.

Теги: беспилотники, самолеты, война России против Украины, ООС
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