ВСУ за сутки на востоке сбили российский штурмовик Су-25 и четыре беспилотника – ООС

"За прошедшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ на востоке Украины уничтожили четыре беспилотника типа "Орлан-10", из них один – ночью, и штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.

Утром 13 августа военные уничтожили еще один "Орлан-10", сообщили в группировке.