ВСУ за сутки на востоке сбили российский штурмовик Су-25 и четыре беспилотника – ООС

"За прошедшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ на востоке Украины уничтожили четыре беспилотника типа "Орлан-10", из них один – ночью, и штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.
Утром 13 августа военные уничтожили еще один "Орлан-10", сообщили в группировке.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 13 августа, потери оккупантов составили около 43,4 тыс. военных, 1856 танков, 233 самолета, 193 вертолета, 779 беспилотников и другое.