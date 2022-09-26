Ростовскую область РФ из-за мобилизации закрыли на въезд и выезд – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, мобилизационные мероприятия российские захватчики проводят и на временно оккупированных территориях Украины Фото: ЕРА

"На территории РФ продолжаются меры частичной мобилизации, объявленной российским военно-политическим руководством. Ростовская область закрыта на въезд и выезд. Лицам, которые находятся не по месту прописки, через родственников приказано в течение трех суток явиться. Личному составу, который прибывает в пункты сбора в Белгородской области, объявляют список того, что необходимо приобрести за собственные средства, в частности, это теплая одежда", – говорится в сообщении.

Мобилизационные мероприятия российские захватчики проводят также на временно оккупированных территориях Украины. В частности, с 24 сентября в Севастополе на базе автомобильного батальона Черноморского флота РФ начата подготовка отмобилизованных.

В Сватово Луганской области, по данным Генштаба ВСУ, вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим 18-летнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.

Война России против Украины. Главное (обновляется)