Ростовскую область РФ из-за мобилизации закрыли на въезд и выезд – Генштаб ВСУ

"На территории РФ продолжаются меры частичной мобилизации, объявленной российским военно-политическим руководством. Ростовская область закрыта на въезд и выезд. Лицам, которые находятся не по месту прописки, через родственников приказано в течение трех суток явиться. Личному составу, который прибывает в пункты сбора в Белгородской области, объявляют список того, что необходимо приобрести за собственные средства, в частности, это теплая одежда", – говорится в сообщении.
Мобилизационные мероприятия российские захватчики проводят также на временно оккупированных территориях Украины. В частности, с 24 сентября в Севастополе на базе автомобильного батальона Черноморского флота РФ начата подготовка отмобилизованных.
В Сватово Луганской области, по данным Генштаба ВСУ, вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим 18-летнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.
Правозащитная организация "КрымSOS" 23 сентября сообщила, что Россия массово мобилизует крымских татар в оккупированном Крыму.