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Ростовскую область РФ из-за мобилизации закрыли на въезд и выезд – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, мобилизационные мероприятия российские захватчики проводят и на временно оккупированных территориях Украины
По данным Генштаба ВСУ, мобилизационные мероприятия российские захватчики проводят и на временно оккупированных территориях Украины
Фото: ЕРА

Ростовскую область из-за проведения в России мобилизации закрыли на въезд и выезд. Об этом 26 сентября в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На территории РФ продолжаются меры частичной мобилизации, объявленной российским военно-политическим руководством. Ростовская область закрыта на въезд и выезд. Лицам, которые находятся не по месту прописки, через родственников приказано в течение трех суток явиться. Личному составу, который прибывает в пункты сбора в Белгородской области, объявляют список того, что необходимо приобрести за собственные средства, в частности, это теплая одежда", – говорится в сообщении.

Мобилизационные мероприятия российские захватчики проводят также на временно оккупированных территориях Украины. В частности, с 24 сентября в Севастополе на базе автомобильного батальона Черноморского флота РФ начата подготовка отмобилизованных.

В Сватово Луганской области, по данным Генштаба ВСУ, вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим 18-летнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0K7x5AkXp1RP27oNcrKKTLHDMsVFPkvMm3hTYpHRsjKLpJyMPHkM4B5T3w6xjb3Asl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.

Правозащитная организация "КрымSOS" 23 сентября сообщила, что Россия массово мобилизует крымских татар в оккупированном Крыму.

Теги: Россия, Украина, Севастополь, Генштаб ВСУ, мобилизация, Сватово, Ростовская область, Белгородская область, ВСУ, война России против Украины
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