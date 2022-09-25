"Нет могилизации!" В Якутске женщины назвали российскую мобилизацию геноцидом

Издание пишет, что акция была женской, называлась "Матери против войны" и проходила в форме осуохая – традиционного хоровода якутов.
Протестовавшие, в частности, держали плакаты с надписью: "Нет могилизации!", были слышны крики: "Нет войне!" и "Нет геноциду!".
К месту протеста прибыли российские силовики.
SakhaDay пишет, что полицейские уговаривали протестовавших идти домой, затем отошли в сторону и дали женщинам провести осуохай.
Через некоторое время полицейские объявили присутствовавшим, что те нарушают закон, и начались задержания.
В Общественной палате Якутии заявили, что произошла провокация и на самом деле "по всей республике" "по инициативе активных граждан прошли мероприятия в поддержку мобилизованных мужчин".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.