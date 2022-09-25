"Нет могилизации!" В Якутске женщины назвали российскую мобилизацию геноцидом

Издание пишет, что акция была женской, называлась "Матери против войны" и проходила в форме осуохая – традиционного хоровода якутов.

Протестовавшие, в частности, держали плакаты с надписью: "Нет могилизации!", были слышны крики: "Нет войне!" и "Нет геноциду!".

К месту протеста прибыли российские силовики.

SakhaDay пишет, что полицейские уговаривали протестовавших идти домой, затем отошли в сторону и дали женщинам провести осуохай.

Через некоторое время полицейские объявили присутствовавшим, что те нарушают закон, и начались задержания.

В Общественной палате Якутии заявили, что произошла провокация и на самом деле "по всей республике" "по инициативе активных граждан прошли мероприятия в поддержку мобилизованных мужчин".

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