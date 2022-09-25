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"Нет могилизации!" В Якутске женщины назвали российскую мобилизацию геноцидом

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Акция прошла в виде хоровода
Акция прошла в виде хоровода
Скриншот: SakhaDay

Жители российского города Якутск провели 25 сентября массовую акцию протеста против объявленной в России мобилизации мужчин на войну против Украины. Об этом сообщают "Вести Якутии".

Издание пишет, что акция была женской, называлась "Матери против войны" и проходила в форме осуохая – традиционного хоровода якутов.

Протестовавшие, в частности, держали плакаты с надписью: "Нет могилизации!", были слышны крики: "Нет войне!" и "Нет геноциду!".

К месту протеста прибыли российские силовики.

SakhaDay пишет, что полицейские уговаривали протестовавших идти домой, затем отошли в сторону и дали женщинам провести осуохай.

Через некоторое время полицейские объявили присутствовавшим, что те нарушают закон, и начались задержания.

В Общественной палате Якутии заявили, что произошла провокация и на самом деле "по всей республике" "по инициативе активных граждан прошли мероприятия в поддержку мобилизованных мужчин".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, протесты, война, мобилизация, геноцид, Якутия, война России против Украины, задержание, женщины, Якутск
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