АTACMS и в два раза больше HIMARS. В ОП рассказали, какой Украина ожидает ответ союзников на мобилизацию в РФ

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.

По его словам, реакция должна быть такой:

"Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам?" – добавил Подоляк.

Якою має бути відповідь союзників на мобілізацію в * ? 1.Активізація «Рамштайну». 2.Удвічі більше HIMARS і снарядів. 3.ATACMS. 4.Негайне зняття «табу» на танки/БТР. 5.Тренінгові центри для бійців. * боронить не лише себе, а й кордони Європи. Чи це досі незрозуміло партнерам?

Контекст:

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.

Повестки начали массово вручать 21 сентября, мобилизация проходит в том числе в оккупированном Крыму. По информации правозащитников на 23 сентября, там до 90% повесток получают крымские татары. президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, "любым способом скрываться от российской мобилизации", а россиян – сдаваться в плен ВСУ.