США пока не будут поставлять Украине системы дальнего радиуса действия – CNN

По утверждению источников, в США думают, что успехи Украины пока слишком рано называть поворотным моментом в войне Фото: EPA

Источники утверждают, что официальные лица США рассматривают недавние успехи Украины на фронте как свидетельство того, что виды оружия и разведданные, которые Запад предоставлял Украине, были эффективными. Однако в США говорят, что успехи Украины пока слишком рано называть поворотным моментом в войне, поскольку в военном отношении Россия еще не истощена.

Официальные лица США, пишет CNN, не верят, что ситуация на поле боя изменилась настолько, чтобы резко изменить стратегию поддержки Украины – несмотря на запросы Украины относительно ракетных систем большой дальности и танков.

Источники заявили, что пока США не планируют предоставлять Украине армейские тактические ракетные комплексы дальнего радиуса действия ATACMS. Администрация Джо Байдена по-прежнему считает, что предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России.