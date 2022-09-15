США пока не будут поставлять Украине системы дальнего радиуса действия – CNN

Источники утверждают, что официальные лица США рассматривают недавние успехи Украины на фронте как свидетельство того, что виды оружия и разведданные, которые Запад предоставлял Украине, были эффективными. Однако в США говорят, что успехи Украины пока слишком рано называть поворотным моментом в войне, поскольку в военном отношении Россия еще не истощена.
Официальные лица США, пишет CNN, не верят, что ситуация на поле боя изменилась настолько, чтобы резко изменить стратегию поддержки Украины – несмотря на запросы Украины относительно ракетных систем большой дальности и танков.
Источники заявили, что пока США не планируют предоставлять Украине армейские тактические ракетные комплексы дальнего радиуса действия ATACMS. Администрация Джо Байдена по-прежнему считает, что предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России.
15 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине для эффективного сдерживания врага нужно минимум 50 систем HIMARS и M270.
12 августа в Пентагоне заявили, что США не предоставляли Украине ракеты ATACMS.
16 августа Резников выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS.
15 сентября лидер республиканского меньшинства в американском Сенате Митч Макконнелл, представляющий штат Кентукки, призвал дать Украине ракеты ATACMS и танки.