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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США пока не будут поставлять Украине системы дальнего радиуса действия – CNN

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По утверждению источников, в США думают, что успехи Украины пока слишком рано называть поворотным моментом в войне
По утверждению источников, в США думают, что успехи Украины пока слишком рано называть поворотным моментом в войне
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена вряд ли изменит свой подход к вопросу оказания помощи Украине в ее борьбе против России и пока отклоняет некоторые запросы на поставку оружия. Об этом сообщило CNN, ссылаясь на свои источники.

Источники утверждают, что официальные лица США рассматривают недавние успехи Украины на фронте как свидетельство того, что виды оружия и разведданные, которые Запад предоставлял Украине, были эффективными. Однако в США говорят, что успехи Украины пока слишком рано называть поворотным моментом в войне, поскольку в военном отношении Россия еще не истощена.

Официальные лица США, пишет CNN, не верят, что ситуация на поле боя изменилась настолько, чтобы резко изменить стратегию поддержки Украины – несмотря на запросы Украины относительно ракетных систем большой дальности и танков.

Источники заявили, что пока США не планируют предоставлять Украине армейские тактические ракетные комплексы дальнего радиуса действия ATACMS. Администрация Джо Байдена по-прежнему считает, что предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России.

Контекст:

15 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине для эффективного сдерживания врага нужно минимум 50 систем HIMARS и M270.

12 августа в Пентагоне заявили, что США не предоставляли Украине ракеты ATACMS.

16 августа Резников выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS.

15 сентября лидер республиканского меньшинства в американском Сенате Митч Макконнелл, представляющий штат Кентукки, призвал дать Украине ракеты ATACMS и танки.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Джо Байден, танки, помощь, война России против Украины, ракеты, ATACMS
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