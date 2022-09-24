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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – россиянам: Власть РФ прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть. Лучше сдаться в плен

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Зеленский: Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником
Зеленский: Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 24 сентября говорил о мобилизации в России. Текст речи президента опубликовали на его сайте.

Глава Украинского государства обратился к россиянам на русском.

"Объявленная Россией преступная мобилизация не случайно сразу же была названа самими же гражданами России могилизацией. Могилизация. Российская власть прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть – других вариантов не предусмотрено. Российских командиров не волнуют российские жизни – им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что власть РФ не волнует, кто будет мобилизован – "хоть молодые айтишники, которые вообще не служили, хоть пенсионеры, которые служили разве что в советской армии".

"Поэтому сейчас – ключевой момент для вас всех, время, когда решается, закончится ли ваша жизнь. Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от этой преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и еще потом отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия, под абсолютно справедливыми нашими ударами, потому что Украина в этой войне защищается. Мы защищаем самое светлое – мы защищаем свою жизнь, наших детей, нашу свободу. А за что воюет Россия? Каждый гражданин России знает и пусть многие не признают этого, но точно знают, что именно Россия несет зло", – добавил он.

По словам президента, россиянам, сдавшимся в плен, дадут гарантии конфиденциальности и помогут, если те не захотят возвращаться в РФ.

"Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это. Украина сделает все для своей победы. И каждый гражданин России должен понимать: никакие ухищрения оккупанту не помогут. Я вам обещаю", – подчеркнул он.

Контекст:

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.

Повестки начали массово вручать 21 сентября, мобилизация проходит в том числе в оккупированном Крыму. По информации правозащитников на 23 сентября, там до 90% повесток получают крымские татары.

Зеленский призвал граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, "любым способом скрываться от российской мобилизации".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, мобилизация, армия РФ, Владимир Зеленский, война России против Украины, минобороны РФ, россияне
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