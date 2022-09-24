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СМИ пишут, что в Чечне мобилизовали более 500 мужчин, обратившихся за загранпаспортами. Кадыров обещал другое

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Мобилизованных готовят к отправке, утверждают СМИ
Мобилизованных готовят к отправке, утверждают СМИ
Скриншот: Минобороны России / Telegrаm (иллюстративное изображение)

Российское издание "Новая газета. Европа" опубликовало 24 сентября список из более чем 500 граждан РФ, которых власти Чечни, как утверждают журналисты и их источники, мобилизовали после того, как эти люди подали заявления на получение загранпаспорта.

Издание отмечает, что, несмотря на озвученный главой Чечни Рамзаном Кадыровым отказ от мобилизации в этой республике, власти Чечни мобилизовали 564 человека из разных регионов России.

"Объединяет их тот факт, что все они, судя по данным этого списка, находятся на учете в УФМС (управление Федеральной миграционной службы. – "ГОРДОН") Чечни. Как пояснил наш источник, это список тех, кто после объявления мобилизации срочно обратился в отделения чеченских районных УФМС с заявлением на получение загранпаспортов. По этой причине их задержали сотрудники местных правоохранительных органов", – пишут журналисты.

По их данным, мужчин, мобилизованных в Чечне таким образом, принудительно доставили в военные части на территории республики (чаще всего в городе Шали) и намерены подготовить их для участия в войне против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.

Повестки вручают по всей территории России, в том числе – в оккупированном ею Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары. Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербовали заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появлялись объявления о наборе контрактников в армию РФ.

В российских городах начались массовые протесты против мобилизации, протестующих разгоняют и задерживают силовики.

Власти некоторых регионов России отмечают, что мобилизация проходит с нарушениями.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: загранпаспорт, Чечня, Рамзан Кадыров, война, военные, мобилизация, война России против Украины, мужчины
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