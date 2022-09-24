СМИ пишут, что в Чечне мобилизовали более 500 мужчин, обратившихся за загранпаспортами. Кадыров обещал другое

Издание отмечает, что, несмотря на озвученный главой Чечни Рамзаном Кадыровым отказ от мобилизации в этой республике, власти Чечни мобилизовали 564 человека из разных регионов России.

"Объединяет их тот факт, что все они, судя по данным этого списка, находятся на учете в УФМС (управление Федеральной миграционной службы. – "ГОРДОН") Чечни. Как пояснил наш источник, это список тех, кто после объявления мобилизации срочно обратился в отделения чеченских районных УФМС с заявлением на получение загранпаспортов. По этой причине их задержали сотрудники местных правоохранительных органов", – пишут журналисты.

По их данным, мужчин, мобилизованных в Чечне таким образом, принудительно доставили в военные части на территории республики (чаще всего в городе Шали) и намерены подготовить их для участия в войне против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)