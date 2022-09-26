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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Катастрофическая ситуация в Крыму". Зеленский заявил, что Россия использует мобилизацию для уничтожения коренных народов

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Зеленский о мобилизации крымских татар: Это еще один элемент геноцидной политики России
Зеленский о мобилизации крымских татар: Это еще один элемент геноцидной политики России
Фото: president.gov.ua

Россия использует мобилизацию для уничтожения коренных народов, в частости крымских татар. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении, опубликованном в Facebook.

"Преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще более дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин – представителей коренных народов, живущих на территориях, контролируемых пока, временно, Российской Федерацией", – сказал он.

По словам президента, "катастрофическая ситуация в оккупированном Крыму".

"Полностью подтверждается информация о крымскотатарском народе: большинство мобилизационных повесток расписано там именно на кырымлы. Это еще один элемент геноцидной политики России, еще одна причина немедленной и жесткой реакции всего мира", – добавил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/476989130982022/

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – миллион человек.

Правозащитная организация "КрымSOS" 23 сентября сообщила, что Россия массово мобилизует крымских татар в оккупированном Крыму.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, война, крымские татары, мобилизация, Владимир Зеленский, война России против Украины
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