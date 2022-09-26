"Катастрофическая ситуация в Крыму". Зеленский заявил, что Россия использует мобилизацию для уничтожения коренных народов

Зеленский о мобилизации крымских татар: Это еще один элемент геноцидной политики России Фото: president.gov.ua

"Преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще более дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин – представителей коренных народов, живущих на территориях, контролируемых пока, временно, Российской Федерацией", – сказал он.

По словам президента, "катастрофическая ситуация в оккупированном Крыму".

"Полностью подтверждается информация о крымскотатарском народе: большинство мобилизационных повесток расписано там именно на кырымлы. Это еще один элемент геноцидной политики России, еще одна причина немедленной и жесткой реакции всего мира", – добавил Зеленский.