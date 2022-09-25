После объявления мобилизации из России уехали 260 тыс. мужчин. Силовики хотят закрыть границу – СМИ

После объявления мобилизации на автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать Фото: EPA

По словам источника, обсуждения внутри администрации президента РФ о закрытии границ для мужчин призывного возраста начались с 21 сентября, когда от силовиков стали поступать цифры о количестве мужчин, которые выезжают из России. В последней справке ФСБ значится цифра в 261 тыс. мужчин, уехавших из России с 21-го по 24 сентября, добавил он.

При этом источник издания в АП сомневается в подлинности данных ФСБ, так как до этого пограничная служба ФСБ "не работала так быстро". По его словам, весной больше старались исходить из данных, полученных от сотовых операторов, которые приходят позднее.

Тем не менее "атмосфера в АП такая, что силовики и минобороны смогут убедить [президента России Владимира] Путина закрыть выезд, пока не поздно", сказал сотрудник администрации.

Еще один собеседник "Новой газеты. Европа" в АП утверждает, что пока не видел проекта указа главы государства о закрытии границ.