После объявления мобилизации из России уехали 260 тыс. мужчин. Силовики хотят закрыть границу – СМИ

По словам источника, обсуждения внутри администрации президента РФ о закрытии границ для мужчин призывного возраста начались с 21 сентября, когда от силовиков стали поступать цифры о количестве мужчин, которые выезжают из России. В последней справке ФСБ значится цифра в 261 тыс. мужчин, уехавших из России с 21-го по 24 сентября, добавил он.
При этом источник издания в АП сомневается в подлинности данных ФСБ, так как до этого пограничная служба ФСБ "не работала так быстро". По его словам, весной больше старались исходить из данных, полученных от сотовых операторов, которые приходят позднее.
Тем не менее "атмосфера в АП такая, что силовики и минобороны смогут убедить [президента России Владимира] Путина закрыть выезд, пока не поздно", сказал сотрудник администрации.
Еще один собеседник "Новой газеты. Европа" в АП утверждает, что пока не видел проекта указа главы государства о закрытии границ.
21 сентября Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.