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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Купянск, один человек получил ранения – ГСЧС

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В Купянске в результате попадания боеприпасов оккупантов загорелось здание церковной школы, отметили в ГСЧС
В Купянске в результате попадания боеприпасов оккупантов загорелось здание церковной школы, отметили в ГСЧС
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Российские оккупанты днем 26 сентября обстреляли два населенных пункта в Первомайской и Купянской общинах Харьковской области.

Об этом сообщается в Facebook ГУ ГСЧС в области.

Отмечается, что российские военные ударили из реактивных систем залпового огня (РСЗО) с применением запрещенных кассетных боеприпасов, а также, предварительно, из тяжелой артиллерии.

"В городе Купянск в результате попадания этих боеприпасов загорелись здание церковной школы и магазин на общей площади 500 м2. Один человек получил ранения", – говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в 16.30, сообщили в ГСЧС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов, в частности – Купянск.

Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, церковь, Харьковская область, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, спасатели, Купянск, обстрелы, война России против Украины, школы, ранение, магазин, российские военные, российские оккупанты
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