Оккупанты обстреляли Купянск, один человек получил ранения – ГСЧС

В Купянске в результате попадания боеприпасов оккупантов загорелось здание церковной школы, отметили в ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Об этом сообщается в Facebook ГУ ГСЧС в области.

Отмечается, что российские военные ударили из реактивных систем залпового огня (РСЗО) с применением запрещенных кассетных боеприпасов, а также, предварительно, из тяжелой артиллерии.

"В городе Купянск в результате попадания этих боеприпасов загорелись здание церковной школы и магазин на общей площади 500 м2. Один человек получил ранения", – говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в 16.30, сообщили в ГСЧС.

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