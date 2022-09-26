Оккупанты обстреляли Купянск, один человек получил ранения – ГСЧС

Об этом сообщается в Facebook ГУ ГСЧС в области.
Отмечается, что российские военные ударили из реактивных систем залпового огня (РСЗО) с применением запрещенных кассетных боеприпасов, а также, предварительно, из тяжелой артиллерии.
"В городе Купянск в результате попадания этих боеприпасов загорелись здание церковной школы и магазин на общей площади 500 м2. Один человек получил ранения", – говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали пожар в 16.30, сообщили в ГСЧС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов, в частности – Купянск.