В результате ракетного удара оккупантов по Первомайскому погибли семь человек – ГСЧС

В результате обстрела оккупантами Первомайского разрушены частные дома, отметили в ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Об этом сообщается в Facebook ГУ ГСЧС в области.

"В результате удара по частному сектору Первомайского, который произошел около 13.30, погибли семь человек, среди которых 15-летний ребенок", – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела разрушены частные дома, возник пожар в летней кухне на площади 20 м², который спасатели локализовали в 14.45.

О ракетном ударе российских войск по объекту гражданской инфраструктуры в Первомайском сообщал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"От ракетного удара в Первомайском погибла девочка 15 лет... Еще одну детскую жизнь оборвали эти изверги", – написал он в Telegram.

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