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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара оккупантов по Первомайскому погибли семь человек – ГСЧС

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В результате обстрела оккупантами Первомайского разрушены частные дома, отметили в ГСЧС
В результате обстрела оккупантами Первомайского разрушены частные дома, отметили в ГСЧС
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В результате ракетного удара российских оккупантов по Первомайскому Харьковской области днем 26 сентября погибли семь человек.

Об этом сообщается в Facebook ГУ ГСЧС в области.

"В результате удара по частному сектору Первомайского, который произошел около 13.30, погибли семь человек, среди которых 15-летний ребенок", – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела разрушены частные дома, возник пожар в летней кухне на площади 20 м², который спасатели локализовали в 14.45.

О ракетном ударе российских войск по объекту гражданской инфраструктуры в Первомайском сообщал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"От ракетного удара в Первомайском погибла девочка 15 лет... Еще одну детскую жизнь оборвали эти изверги", – написал он в Telegram.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, Харьковская область, спасатели, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, ребенок, погибшие, российские оккупанты
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