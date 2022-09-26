В результате ракетного удара оккупантов по Первомайскому погибли семь человек – ГСЧС

Об этом сообщается в Facebook ГУ ГСЧС в области.
"В результате удара по частному сектору Первомайского, который произошел около 13.30, погибли семь человек, среди которых 15-летний ребенок", – говорится в сообщении.
Кроме того, в результате обстрела разрушены частные дома, возник пожар в летней кухне на площади 20 м², который спасатели локализовали в 14.45.
О ракетном ударе российских войск по объекту гражданской инфраструктуры в Первомайском сообщал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"От ракетного удара в Первомайском погибла девочка 15 лет... Еще одну детскую жизнь оборвали эти изверги", – написал он в Telegram.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.