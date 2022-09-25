В Харьковской области за сутки ранены восемь человек, один из них подорвался на мине

В поселке Двуречная Купянского района в результате обстрела была повреждена и загорелась школа. В Чугуевском районе повреждена инфраструктура агропромышленного предприятия.
В Красноградском районе жители слышали взрыв за пределами населенных пунктов. По информации Синегубова, это сработала украинская ПВО, разрушений не было.
"В течение суток в Купянском районе госпитализированы с ранениями семь человек. В Харьковском районе подорвался на мине и получил ранения 49-летний мужчина", – сообщил Синегубов.
Он подчеркнул, что минная опасность в области остается высокой. Продолжается процесс разминирования. Пиротехники ГСЧС в течение суток обследовали почти 26 га территории региона и обезвредили 748 взрывоопасных предметов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены около 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.
Недавно деоккупированные территории "чрезвычайно загрязнены" минами – хуже, чем было в Киевской и Сумской областях, говорил глава МВД Украины Денис Монастырский.
22 сентября в Харьковской области на минах подорвалось восемь человек, 23 сентября – двое.