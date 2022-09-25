В Харьковской области за сутки ранены восемь человек, один из них подорвался на мине

В поселке Двуречная Купянского района в результате обстрела была повреждена и загорелась школа. В Чугуевском районе повреждена инфраструктура агропромышленного предприятия.

В Красноградском районе жители слышали взрыв за пределами населенных пунктов. По информации Синегубова, это сработала украинская ПВО, разрушений не было.

"В течение суток в Купянском районе госпитализированы с ранениями семь человек. В Харьковском районе подорвался на мине и получил ранения 49-летний мужчина", – сообщил Синегубов.

Он подчеркнул, что минная опасность в области остается высокой. Продолжается процесс разминирования. Пиротехники ГСЧС в течение суток обследовали почти 26 га территории региона и обезвредили 748 взрывоопасных предметов.