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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки ранены восемь человек, один из них подорвался на мине

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Оккупанты ежедневно обстреливают Харьковскую область
Оккупанты ежедневно обстреливают Харьковскую область
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В прошлые сутки российские оккупанты продолжали обстрелы мирного населения Купянского, Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Красноградского районов Харьковской области. Об этом утром 25 сентября сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В поселке Двуречная Купянского района в результате обстрела была повреждена и загорелась школа. В Чугуевском районе повреждена инфраструктура агропромышленного предприятия.

В Красноградском районе жители слышали взрыв за пределами населенных пунктов. По информации Синегубова, это сработала украинская ПВО, разрушений не было. 

"В течение суток в Купянском районе госпитализированы с ранениями семь человек. В Харьковском районе подорвался на мине и получил ранения 49-летний мужчина", – сообщил Синегубов.

Он подчеркнул, что минная опасность в области остается высокой. Продолжается процесс разминирования. Пиротехники ГСЧС в течение суток обследовали почти 26 га территории региона и обезвредили 748 взрывоопасных предметов.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. 

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены около 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов

Недавно деоккупированные территории "чрезвычайно загрязнены" минами – хуже, чем было в Киевской и Сумской областях, говорил глава МВД Украины Денис Монастырский.

22 сентября в Харьковской области на минах подорвалось восемь человек, 23 сентября – двое.

Теги: взрыв, ГСЧС, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, разминирование, мины, Олег Синегубов
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