В Харьковской области 22 сентября на минах подорвались восемь человек – полиция

Оккупанты оставили после себя мины на территории Харьковской области Фото: EPA

"Полиция Харьковской области фиксирует случаи подрыва людей на минах на деоккупированных территориях. За 22 сентября в дежурную часть Чугуевского райуправления полиции поступило несколько сообщений о том, что восемь жителей Чугуевского района подорвались на минах, которые оккупанты оставили после себя. Среди пострадавших 67-летняя жительница села Граково и 52-летний житель поселка Чкаловское, получившие взрывные травмы", – сообщили в полиции.

Также полицейский офицер общины обнаружил в поле двух подорвавшихся на мине трактористов. Они госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

"Полиция призывает быть максимально осторожными и не приближаться к подозрительным предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно звонить по телефону 101 или 102", – говорится в сообщении.