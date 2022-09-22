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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области 22 сентября на минах подорвались восемь человек – полиция

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Оккупанты оставили после себя мины на территории Харьковской области
Оккупанты оставили после себя мины на территории Харьковской области
Фото: EPA

22 сентября в Харьковской области на минах подорвались восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook.

"Полиция Харьковской области фиксирует случаи подрыва людей на минах на деоккупированных территориях. За 22 сентября в дежурную часть Чугуевского райуправления полиции поступило несколько сообщений о том, что восемь жителей Чугуевского района подорвались на минах, которые оккупанты оставили после себя. Среди пострадавших 67-летняя жительница села Граково и 52-летний житель поселка Чкаловское, получившие взрывные травмы", – сообщили в полиции.

Также полицейский офицер общины обнаружил в поле двух подорвавшихся на мине трактористов. Они госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

"Полиция призывает быть максимально осторожными и не приближаться к подозрительным предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно звонить по телефону 101 или 102", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0yPrxGCq9n691ePifjAtMZDZzzoyQ5tWyaivuoBtW3LVJqw2HA4TEfEGJKVsLGF4zl

Контекст:

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль сотни населенных пунктов в Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

16 сентября в Офисе президента сообщали, что в Харьковской области деоккупирован 421 населенный пункт.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: полиция, Харьковская область, война России против Украины, разминирование, мины
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