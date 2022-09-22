ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Харькове отстранили от работы заместителя главы облсовета. Ранее ГБР заявило, что у него есть российский паспорт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Харькове отстранили от работы заместителя главы облсовета. Ранее ГБР заявило, что у него есть российский паспорт / ГОРДОН

Фото: oblrada.kharkov.ua

Заместителя главы Харьковского областного совета Богдана Малеваного отстранили от работы, сообщила 20 сентября в Facebook пресс-служба Харьковского областного совета.

Решение об отстранении было принято во время пленарного заседания очередной XII сессии Харьковского областного совета.

"Проект решения был подготовлен на основании писем от СБУ и территориального управления ГБР с требованием отстранить Богдана Малеваного от занимаемой должности и ограничить его доступ к внутренней информации, циркулирующей в областном совете", –  заявила глава областного совета Татьяна Егорова-Луценко.

Сообщается, что 19 сентября проект был рассмотрен на заседании постоянной профильной комиссии, которая рекомендовала решить этот вопрос. Кроме того, сам Малеваный подал заявление об отстранении его от исполнения служебных обязанностей.

"На основании писем СБУ и ТУ ГБР, заключения постоянной комиссии, учитывая заявление Богдана Малеваного... я издала распоряжение "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.". В дальнейшем ждем результатов работы ГБР и СБУ по этому вопросу", – заявила Егорова-Луценко.

https://www.facebook.com/KharkovRegionalCouncil/posts/pfbid0H2ch8eToEM9NALAabriHnnDs38Y2UVa7FRc57sfwB64BV4HwYifE1fRFaVVqEFQLl

О наличии гражданства РФ у Малеваного заявила 14 февраля в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз. Она потребовала от председателя областного совета и СБУ срочно предоставить информацию о прохождении Малеваным спецпроверки, а также о наличии или отсутствии у него гражданства РФ.

Сам чиновник утверждал, что у него есть только украинское гражданство, "никаких заявлений на другое гражданство не писал и никаких других гражданств не получал". 

Информацию о российских документах Малеваного подтвердила общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр". 18 июня она также опубликовала расследование о чиновнике. Журналисты выяснили, что он живет в квартире, принадлежащей некоему Андрею Чачину, – его ФИО полностью совпадают с данными коллаборанта, который по состоянию на 2016 год работал "главным специалистом департамента транспорта, ВПК и легкой промышленности в администрации главы "ДНР".

Егорова-Луценко 15 февраля обратилась в СБУ с просьбой проверить Малеваного. На сессии облсовета 4 июля, которая транслировалась в YouTube, она сообщила, что СБУ доказательств российского гражданства у чиновника не обнаружила и поводов отстранять Малеваного нет. 

По словам главы облсовета, у Малеваного нет доступа к секретной информации и в совещаниях по военным вопросам он не участвует.

6 июля ГБР заявило, что у замглавы Харьковского облсовета есть российский паспорт, и инициировало его отстранение от должности.

Контекст:

Согласно биографии на сайте Харьковского облсовета, Малеваный родился в городе Бахмут (бывший Артемовск) Донецкой области, ему 28 лет. В 2018 году окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого в Харькове по специальности "право", а также Донецкий национальный технический университет по специальности "менеджмент".

Руководил представительством ООО "Институт экспертно-технических решений в строительстве" в Харьковской области и филиалом ГП "Укргосстройэкспертиза" в Харьковской области. 

В октябре 2020 года был впервые избран депутатом Харьковского областного совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а в ноябре 2021-го стал заместителем председателя облсовета вместо Андрея Малыша, подозреваемого во взятке.

Теги: Россия, СБУ, Харьков, паспорт, гражданство, Харьковская область, Харьковский облсовет, Государственное бюро расследований, ГБР, Богдан Малеваный, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после
Сбежавший в РФ Бардаш заявил, что получит российский паспорт на новое имя
Сбежавший в РФ Бардаш заявил, что получит российский паспорт на новое имя
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке
"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже
"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже
Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?
Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?
  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео
  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео
  Netflix презентовал трейлер драматического сериала о пожаре в Нотр-Даме. Видео
  Netflix презентовал трейлер драматического сериала о пожаре в Нотр-Даме. Видео
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (364771)
2
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио (283921)
3
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (162952)
4
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (161743)
5
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (87869)
6
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (77968)
7
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (53843)
8
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена (47191)
 
 
 
 