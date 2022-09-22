В Харькове отстранили от работы заместителя главы облсовета. Ранее ГБР заявило, что у него есть российский паспорт

Решение об отстранении было принято во время пленарного заседания очередной XII сессии Харьковского областного совета.

"Проект решения был подготовлен на основании писем от СБУ и территориального управления ГБР с требованием отстранить Богдана Малеваного от занимаемой должности и ограничить его доступ к внутренней информации, циркулирующей в областном совете", – заявила глава областного совета Татьяна Егорова-Луценко.

Сообщается, что 19 сентября проект был рассмотрен на заседании постоянной профильной комиссии, которая рекомендовала решить этот вопрос. Кроме того, сам Малеваный подал заявление об отстранении его от исполнения служебных обязанностей.

"На основании писем СБУ и ТУ ГБР, заключения постоянной комиссии, учитывая заявление Богдана Малеваного... я издала распоряжение "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.". В дальнейшем ждем результатов работы ГБР и СБУ по этому вопросу", – заявила Егорова-Луценко.

О наличии гражданства РФ у Малеваного заявила 14 февраля в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз. Она потребовала от председателя областного совета и СБУ срочно предоставить информацию о прохождении Малеваным спецпроверки, а также о наличии или отсутствии у него гражданства РФ.

Сам чиновник утверждал, что у него есть только украинское гражданство, "никаких заявлений на другое гражданство не писал и никаких других гражданств не получал".

Информацию о российских документах Малеваного подтвердила общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр". 18 июня она также опубликовала расследование о чиновнике. Журналисты выяснили, что он живет в квартире, принадлежащей некоему Андрею Чачину, – его ФИО полностью совпадают с данными коллаборанта, который по состоянию на 2016 год работал "главным специалистом департамента транспорта, ВПК и легкой промышленности в администрации главы "ДНР".

Егорова-Луценко 15 февраля обратилась в СБУ с просьбой проверить Малеваного. На сессии облсовета 4 июля, которая транслировалась в YouTube, она сообщила, что СБУ доказательств российского гражданства у чиновника не обнаружила и поводов отстранять Малеваного нет.

По словам главы облсовета, у Малеваного нет доступа к секретной информации и в совещаниях по военным вопросам он не участвует.

6 июля ГБР заявило, что у замглавы Харьковского облсовета есть российский паспорт, и инициировало его отстранение от должности.