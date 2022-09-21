В результате российских обстрелов Харьковской области 21 сентября ранены шесть человек, в том числе ребенок – Синегубов

"Враг продолжает терроризировать Харьковщину обстрелами. В результате действий оккупантов страдают дети. Сегодня во время вражеского обстрела Купянска получили ранения пять человек, среди которых 13-летний мальчик. Остальные пострадавшие – мужчины 36-ти, 47-ми и 63-х лет и 83-летняя женщина", – сообщил он.

Также войска РФ сегодня обстреляли село Стрелечья. Ранена 55-летняя женщина.

Все пострадавшие госпитализированы.

Контекст:

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль сотни населенных пунктов в Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

16 сентября в Офисе президента сообщали, что в Харьковской области деоккупирован 421 населенный пункт.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.