ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нардепа Шенцева досрочно лишили полномочий. В Раде осталось 418 депутатов – Железняк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рада удовлетворила просьбу Шенцева и прекратила его депутатские полномочия
Рада удовлетворила просьбу Шенцева и прекратила его депутатские полномочия
Фото: Дмитрий Шенцев / Facebook

Верховная Рада на пленарном заседании 21 сентября досрочно прекратила полномочия внефракционного народного депутата Дмитрия Шенцева. Об этом сообщил в Telegram парламентарий Ярослав Железняк, представляющий фракцию "Голос".

"Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Шенцева", – написал он.

Железняк добавил, что такое решение поддержали 299 депутатов ВР.

"В парламенте сейчас осталось 418 депутатов", – констатировал нардеп из "Голоса".

О том, что Шенцев направил в Раду обращение о досрочном сложении полномочий народного депутата. Об этом сообщил 20 сентября нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов, фото заявления Шенцева опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, оно датировано 19 сентября.

Контекст:

Дмитрий Шенцев – пятикратный народный депутат Украины.

В 2006 году он прошел в Раду по списку Партии регионов (№129 в списке), был членом комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

На внеочередных выборах 2007 года вошел в парламент по спискам Партии регионов под номером 141, стал замглавы комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

В 2012 году прошел в Верховную Раду по округу №176 (Харьковская область, центр – город Чугуев) как кандидат от Партии регионов.

В 2014 году снова прошел по округу №176 как самовыдвиженец.

В 2019 году баллотировался как мажоритарщик от партии "Оппозиционный блок" в 176-м округе. В Раде не входил ни в одну фракцию.

Согласно аналитике движения "Чесно" с 24 февраля по 31 мая 2022 года, пропустил все заседания Рады во время полномасштабной войны, по которым есть данные.

В январе 2007 года Дмитрий Шенцев был в компании охотников, когда был смертельно ранен Евгений Кушнарев (губернатор Харькова, тогда – ведущий политик Партии регионов). Помощника Шенцева Дмитрия Завального обвинили в убийстве по неосторожности (после двух с половиной лет следствия и судебного разбирательства Завального амнистировали).

В 2008 – 2010 годах был главой Харьковской облорганизации Партии регионов, в 2010 – 2014 годах – замглавы Партии регионов. В 2010 году руководил областным избирательным штабом кандидата в президенты Виктора Януковича.

В феврале 2014 года Шенцев обвинил Виталия Кличко и Арсения Яценюка в жертвах на Майдане. "Яценюку и Кличко выгодно, когда на улицах столицы беснуются молодчики и боевики. Они хотят с помощью террора и многочисленных жертв осуществить антиконституционный переворот" – цитировало народного депутата издание "Версии".

Теги: Верховная Рада, Украина, Харьков, депутаты, Алексей Гончаренко, Харьковская область, Оппозиционный блок, политика, парламент, Дмитрий Шенцев, партия, Александр Бакумов, Ярослав Железняк, обращение, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
  "Пора удирать. Хватит позориться". В новом эпизоде "Масяни" показали Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
  "Пора удирать. Хватит позориться". В новом эпизоде "Масяни" показали Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (316353)
2
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (154685)
3
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (117627)
4
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (109716)
5
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (84544)
6
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (83382)
7
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (37495)
8
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (33277)
 
 
 
 