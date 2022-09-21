Нардепа Шенцева досрочно лишили полномочий. В Раде осталось 418 депутатов – Железняк

"Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Шенцева", – написал он.

Железняк добавил, что такое решение поддержали 299 депутатов ВР.

"В парламенте сейчас осталось 418 депутатов", – констатировал нардеп из "Голоса".

О том, что Шенцев направил в Раду обращение о досрочном сложении полномочий народного депутата. Об этом сообщил 20 сентября нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов, фото заявления Шенцева опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, оно датировано 19 сентября.

Контекст:

Дмитрий Шенцев – пятикратный народный депутат Украины.

В 2006 году он прошел в Раду по списку Партии регионов (№129 в списке), был членом комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

На внеочередных выборах 2007 года вошел в парламент по спискам Партии регионов под номером 141, стал замглавы комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

В 2012 году прошел в Верховную Раду по округу №176 (Харьковская область, центр – город Чугуев) как кандидат от Партии регионов.

В 2014 году снова прошел по округу №176 как самовыдвиженец.

В 2019 году баллотировался как мажоритарщик от партии "Оппозиционный блок" в 176-м округе. В Раде не входил ни в одну фракцию.

Согласно аналитике движения "Чесно" с 24 февраля по 31 мая 2022 года, пропустил все заседания Рады во время полномасштабной войны, по которым есть данные.

В январе 2007 года Дмитрий Шенцев был в компании охотников, когда был смертельно ранен Евгений Кушнарев (губернатор Харькова, тогда – ведущий политик Партии регионов). Помощника Шенцева Дмитрия Завального обвинили в убийстве по неосторожности (после двух с половиной лет следствия и судебного разбирательства Завального амнистировали).

В 2008 – 2010 годах был главой Харьковской облорганизации Партии регионов, в 2010 – 2014 годах – замглавы Партии регионов. В 2010 году руководил областным избирательным штабом кандидата в президенты Виктора Януковича.

В феврале 2014 года Шенцев обвинил Виталия Кличко и Арсения Яценюка в жертвах на Майдане. "Яценюку и Кличко выгодно, когда на улицах столицы беснуются молодчики и боевики. Они хотят с помощью террора и многочисленных жертв осуществить антиконституционный переворот" – цитировало народного депутата издание "Версии".